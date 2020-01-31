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Тихонов: «Хочу, чтобы Соболев стал лучшим в „Спартаке“»

сегодня, 16:17

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о трансфере нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в московский клуб:

Что могу сказать по Соболеву? Мне очень хочется, чтобы у Сашки все получилось, потому что этот человек играл в Томске, преодолел сложный период в Самаре, уезжал в аренду в «Енисей», потом выдал неплохой отрезок в «Крыльях», став одним из лучших бомбардиров чемпионата. 

Я с ним работал, Саша — отличный человек, хороший парень. Правда хочется, чтобы у него все получилось в «Спартаке». Если бы он не воспользовался этим шансом, кто знает, что было бы дальше. А такие шансы, бывает, даются раз в жизни. Желаю, чтобы он принес «Спартаку» голы. Я очень за Сашку переживаю и хочу, чтобы он был лучшим. 

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил Союзник противников
сегодня в 16:32
В нынешнем "Спартаке" стать лучшим есть шанс у любого.Но почему-то худшими становятся быстрее.
У нас в каком то другом клубе есть лучшие?!!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 16:31
Удачи.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:25
В нынешнем "Спартаке" стать лучшим есть шанс у любого.Но почему-то худшими становятся быстрее.
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