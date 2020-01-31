Тихонов: «Хочу, чтобы Соболев стал лучшим в „Спартаке“»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о трансфере нападающего «Крыльев Советов» в московский клуб:

Что могу сказать по Соболеву? Мне очень хочется, чтобы у Сашки все получилось, потому что этот человек играл в Томске, преодолел сложный период в Самаре, уезжал в аренду в «Енисей», потом выдал неплохой отрезок в «Крыльях», став одним из лучших бомбардиров чемпионата.

Я с ним работал, Саша — отличный человек, хороший парень. Правда хочется, чтобы у него все получилось в «Спартаке». Если бы он не воспользовался этим шансом, кто знает, что было бы дальше. А такие шансы, бывает, даются раз в жизни. Желаю, чтобы он принес «Спартаку» голы. Я очень за Сашку переживаю и хочу, чтобы он был лучшим.