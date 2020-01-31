Овчинников: «Акинфеев - наглядное пособие для любого молодого голкипера»

Тренер ЦСКА похвалил голкипера команды .

Игорь — это наглядное пособие для любого молодого голкипера: как надо тренироваться, насколько профессионально к себе относиться. Это касается не только футбольных упражнений, но и философии жизни. И Илья, и Владислав сейчас получают неоценимую школу, Игорь у нас как образец, еще и выдал блестящую игру с ЛАСКом. Для первого сбора капитан находится в хорошем состоянии, и мы желаем ему, чтобы и на втором и третьем сборе, и в начале чемпионата все было так же.