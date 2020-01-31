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Овчинников: «Акинфеев - наглядное пособие для любого молодого голкипера»

сегодня, 22:03

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников похвалил голкипера команды Игоря Акинфеева.

Игорь — это наглядное пособие для любого молодого голкипера: как надо тренироваться, насколько профессионально к себе относиться. Это касается не только футбольных упражнений, но и философии жизни. И Илья, и Владислав сейчас получают неоценимую школу, Игорь у нас как образец, еще и выдал блестящую игру с ЛАСКом. Для первого сбора капитан находится в хорошем состоянии, и мы желаем ему, чтобы и на втором и третьем сборе, и в начале чемпионата все было так же.

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Все комментарии
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил Трезвый повар
сегодня в 22:38
В отличие от мамаева.
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992 ответил oFANATo
сегодня в 22:37
Испания забила Игарю 8 мячей в 3 матчах.

Дасаев играл за сборную СССР и стоял на 0 с Францией, Италией и Голландией, а не Андоррой, Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:30
Отбитый ногой пенальти в матче с Испанией на чемпионате мира навсегда останется в памяти
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 22:29
Пособие Игоря Акинфеева.
Как стать жонглером.
viv
viv
сегодня в 22:25
Акинфеев это наше все......
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:23
Акинфеев один из лучших игроков Российского футбола последних 10 лет. И патриот своего клуба
oFANATo
oFANATo ответил Peter Schmeichel 1992
сегодня в 22:20
Акинфеев первым из отечественных вратарей провел 300 "сухих" матчей
Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как известно, до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).

Игорю да же сборная Испании не смогла забить.

А когда вратари спартака будут играть за сборную России?
Peter Schmeichel 1992
Peter Schmeichel 1992
сегодня в 22:09
Петухеев - идеальное подспорье для сборных Кореи, Мексики, Словении. Ему забивали даже Люксембург, Лихтенштейн, Армения, Азербайджан и Молдова. Ахаха)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:08
игорь наша легенда!!! но пора бы замену подготовить
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