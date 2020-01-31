Овчинников: «Акинфеев - наглядное пособие для любого молодого голкипера»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников похвалил голкипера команды Игоря Акинфеева.
Игорь — это наглядное пособие для любого молодого голкипера: как надо тренироваться, насколько профессионально к себе относиться. Это касается не только футбольных упражнений, но и философии жизни. И Илья, и Владислав сейчас получают неоценимую школу, Игорь у нас как образец, еще и выдал блестящую игру с ЛАСКом. Для первого сбора капитан находится в хорошем состоянии, и мы желаем ему, чтобы и на втором и третьем сборе, и в начале чемпионата все было так же.
Дасаев играл за сборную СССР и стоял на 0 с Францией, Италией и Голландией, а не Андоррой, Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Дасаев играл за сборную СССР и стоял на 0 с Францией, Италией и Голландией, а не Андоррой, Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Как стать жонглером.
Как стать жонглером.
Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как известно, до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
Игорю да же сборная Испании не смогла забить.
А когда вратари спартака будут играть за сборную России?
Игорь стал первым из всех отечественных голкипером, кто провел 300 сухих матчей. Как известно, до определенного момента лишь четверо голкиперов смогли преодолеть отметку в 200 игр на ноль - Лев Яшин (203), Евгений Рудаков (206), Сергей Овчинников (215, с учетом зарубежной карьеры) и Ринат Дасаев (252).
Игорю да же сборная Испании не смогла забить.
А когда вратари спартака будут играть за сборную России?