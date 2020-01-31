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Созин- о Смолове: «Никто не едет в Европу, а он решился!»

сегодня, 19:22

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал переход на правах аренды форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту». 

Безусловно, переход Смолова в европейский клуб — это плюс для нашего футбола и главное для самого футболиста. Он смог разорвать этот замкнутый круг переходов внутри одного чемпионата. Дескать, что нас и здесь неплохо кормят. Никто не едет, а он решился!

Но давайте подождём с комплиментами — пусть сначала сыграет за «Сельту» и забьёт хотя бы три мяча. А сейчас он молодец, что не стал искать лёгких путей, но, кроме этого, восторгаться ещё нечем.

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