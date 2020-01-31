ГлавнаяНовости

Дм. Черышев: «„Сельта“ – это сильный клуб, интересный опыт для Смолова»

сегодня, 16:07

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Сельта» — это сильный клуб, который играет в сильном чемпионате, поэтому я думаю, что для Федора это будет очень интересный опыт, чтобы попробовать свои силы и доказать всем, чего он достоин. У нас люди играют и до сорока лет, так что Федор сейчас в рассвете сил. Единственное — это нужно показать себя и полностью проявить, чтобы поехать на Евро, а также доказать в Испании, что ты игрок элиты.

Могут ли им заинтересоваться более сильные клубы Испании? Все будет зависеть от него самого, от его самоотдачи. Здесь каждый раз надо будет доказывать. На Федора будет ложиться серьезная нагрузка: в первую очередь со стороны СМИ, во вторую очередь надо будет доказывать самому себе, чего ты стоишь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Скорее всего, „Спартак“ выдвинет Прядкина на пост главы РПЛ»
Сегодня, 16:25 Комментарии2
Тихонов: «Хочу, чтобы Соболев стал лучшим в „Спартаке“»
Сегодня, 16:17 Комментарии3
Президент «Урала»: «У Смолова должно получиться в „Сельте“, рад за него»
Сегодня, 15:39 Комментарии3
Черчесов положительно отозвался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Сегодня, 14:44 Комментарии4
Цорн: «„Спартак“ хочет подписать опорного полузащитника»
Сегодня, 14:35 Комментарии10
Наумов: «Сёмин всегда хотел, чтобы Смолов играл»
Сегодня, 13:58 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:20
Федя с платформы-"Сапсану" легче.
violent
violent
сегодня в 16:20
интересная логика- сильный клуб - а в зоне вылета!
Александр Северный
Александр Северный
сегодня в 16:10
Клуб из пердивной зоны, чего там таить, в следующем году будет в сегунде.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100