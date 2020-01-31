Дм. Черышев: «„Сельта“ – это сильный клуб, интересный опыт для Смолова»

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал переход Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Сельта» — это сильный клуб, который играет в сильном чемпионате, поэтому я думаю, что для Федора это будет очень интересный опыт, чтобы попробовать свои силы и доказать всем, чего он достоин. У нас люди играют и до сорока лет, так что Федор сейчас в рассвете сил. Единственное — это нужно показать себя и полностью проявить, чтобы поехать на Евро, а также доказать в Испании, что ты игрок элиты.
Могут ли им заинтересоваться более сильные клубы Испании? Все будет зависеть от него самого, от его самоотдачи. Здесь каждый раз надо будет доказывать. На Федора будет ложиться серьезная нагрузка: в первую очередь со стороны СМИ, во вторую очередь надо будет доказывать самому себе, чего ты стоишь.