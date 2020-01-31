Дм. Черышев: «„Сельта“ – это сильный клуб, интересный опыт для Смолова»

Российский тренер прокомментировал переход из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Сельта» — это сильный клуб, который играет в сильном чемпионате, поэтому я думаю, что для Федора это будет очень интересный опыт, чтобы попробовать свои силы и доказать всем, чего он достоин. У нас люди играют и до сорока лет, так что Федор сейчас в рассвете сил. Единственное — это нужно показать себя и полностью проявить, чтобы поехать на Евро, а также доказать в Испании, что ты игрок элиты.