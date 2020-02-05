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Игало: «Мне было все равно, насколько уменьшится зарплата, я хотел в МЮ»

сегодня, 21:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало рассказал, что ради перехода в стан «красных дьяволов» согласился на уменьшение зарплаты:

Мне агент позвонил в 11 часов вечера по шанхайскому времени, чтобы рассказать, что «Юнайтед» хочет подписать меня.

Проснулся среди ночи и начал искать переводчика для переговоров с руководством. Хотел, чтобы они сделали все возможное для моего перехода в МЮ.

Я не спал всю ночь, потому что в 7 часов утра по Шанхаю закрывалось трансферное окно. Мне весь вечер звонили разные команды. Однако я сразу сказал агенту, что хочу только в «Юнайтед».

Он мне заявил, что в Манчестере мне урежут зарплату. Но я ему сказал, что мне все равно, насколько уменьшится моя зарплата. Попросил агента сделать все возможное, чтобы трансфер случился.

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