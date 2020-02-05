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Сетьен - о конфликте Месси и Абидаля: «Эта ситуация не влияет на меня»

сегодня, 19:25

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о конфликте спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля и нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси:

Это очень важные вещи, но на меня они не влияют. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы это как можно меньше отразилось на игроках. На обсуждение этой ситуации потратили пару минут. Нам необходимо сфокусироваться на своей игре. Только это нас и интересует. Меня волнует только футбол, а все остальное не находится в моей власти.

Я сконцентрирован на футболе. Единственное, что я хочу, - это давать футболистам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Говорите со мной только о футболе, к остальному я не имею никакого отношения. Все остальное мне никак не поможет в работе.

Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу поговорил по телефону с Абидалем и Месси. 

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