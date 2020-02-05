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Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем

сегодня, 19:08

Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с юбилеем

Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и «МЮ». Ты отличный игрок и, что самое важное, отличный человек.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:26
С 35-летием!
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 19:19
Они друг другу больше, чем тренер и игрок!

С днем рождения Роналду!
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