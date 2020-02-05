Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем

Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» поздравил форварда «Ювентуса» с юбилеем.

Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и « МЮ ». Ты отличный игрок и, что самое важное, отличный человек.