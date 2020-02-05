Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем

Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с юбилеем.
Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и «МЮ». Ты отличный игрок и, что самое важное, отличный человек.
Экс-рулевой «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с юбилеем.
Криштиану, поздравляю. Спасибо за все, что ты сделал для меня и «МЮ». Ты отличный игрок и, что самое важное, отличный человек.
С днем рождения Роналду!
С днем рождения Роналду!