Тренер молодежного «Ливерпуля»: «Милнер подбадривал молодых игроков»

Главный тренер молодежного состава «Ливерпуля» Нил Критчли рассказал о роли полузащитника «красных» в победе над «Шрюсбери» в 1/16 финала Кубка Англии:

Он тренировался с нами за день до матча и спросил, сможет ли побыть с нами на игре. Я ему, конечно же, это разрешил. Затем он спросил, что можно ли зайти в раздевалку. И это тоже ему разрешил.

Джеймс раздавал советы, ходил между игроками и подбадривал их. Он постоянно говорил во время матча. Хорошо слышал его за своей спиной.

Не уверен, что он уже восстановился от травмы. Однако видя, как он подскакивал у меня за спиной, думаю, что он очень сильно хотел выйти на поле.