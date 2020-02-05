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Тренер молодежного «Ливерпуля»: «Милнер подбадривал молодых игроков»

сегодня, 19:35
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 0Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери ТаунМатч завершен

Главный тренер молодежного состава «Ливерпуля» Нил Критчли рассказал о роли полузащитника «красных» Джеймса Милнера в победе над «Шрюсбери» в 1/16 финала Кубка Англии:

Он тренировался с нами за день до матча и спросил, сможет ли побыть с нами на игре. Я ему, конечно же, это разрешил. Затем он спросил, что можно ли зайти в раздевалку. И это тоже ему разрешил.

Джеймс раздавал советы, ходил между игроками и подбадривал их. Он постоянно говорил во время матча. Хорошо слышал его за своей спиной.

Не уверен, что он уже восстановился от травмы. Однако видя, как он подскакивал у меня за спиной, думаю, что он очень сильно хотел выйти на поле.

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RedRedTeam
RedRedTeam
сегодня в 19:42
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