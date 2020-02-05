ГлавнаяНовости

Ди Мария: «С каждым сезоном Лига 1 становится более конкурентоспособной»

сегодня, 18:47

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сравнил уровень французской Лиги 1 и АПЛ:

Лига 1 сильно изменилась. Считаю, что с каждым сезоном она становится все более и более конкурентоспособной. Команды становятся сильнее, становится сложнее их побеждать. В первые два сезона здесь соперничество было не столь серьезным, как сейчас.

Команды работают над тем, как играть против нас. Тренеры знают, как играть против ПСЖ, «Марселя» и «Лиона». Думаю, что именно это и позволяет чемпионату расти.

Многие считают, что Лига 1 слабее других чемпионатов. Однако посмотрите на АПЛ. «Ливерпуль» на несколько улиц впереди остальных, но если такого отрыва добьемся мы, то скажут, что у нас слабая лига. Здесь меньше звезд, но чемпионат является конкурентоспособным.

Ранее Ди Мария рассказал, почему не исполнял штрафные удары в «Реале».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер молодежного «Ливерпуля»: «Милнер подбадривал молодых игроков»
Сегодня, 19:35 Комментарии1
Сетьен: «Жаль, что Дембеле снова получил травму»
Сегодня, 19:33 Комментарии4
Зидан: «Конфликт внутри „Барселоны“ нам не поможет»
Сегодня, 19:25 Комментарии2
Сетьен - о конфликте Месси и Абидаля: «Эта ситуация не влияет на меня»
Сегодня, 19:25 Комментарии0
Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем
Сегодня, 19:08 Комментарии2
Абидаль: «Логично, что летом в „Барсу“ придет „девятка“. Это необходимость»
Сегодня, 14:58 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100