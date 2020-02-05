Ди Мария: «С каждым сезоном Лига 1 становится более конкурентоспособной»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария сравнил уровень французской Лиги 1 и АПЛ:
Лига 1 сильно изменилась. Считаю, что с каждым сезоном она становится все более и более конкурентоспособной. Команды становятся сильнее, становится сложнее их побеждать. В первые два сезона здесь соперничество было не столь серьезным, как сейчас.
Команды работают над тем, как играть против нас. Тренеры знают, как играть против ПСЖ, «Марселя» и «Лиона». Думаю, что именно это и позволяет чемпионату расти.
Многие считают, что Лига 1 слабее других чемпионатов. Однако посмотрите на АПЛ. «Ливерпуль» на несколько улиц впереди остальных, но если такого отрыва добьемся мы, то скажут, что у нас слабая лига. Здесь меньше звезд, но чемпионат является конкурентоспособным.
Ранее Ди Мария рассказал, почему не исполнял штрафные удары в «Реале».