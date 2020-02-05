Ди Мария: «С каждым сезоном Лига 1 становится более конкурентоспособной»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» сравнил уровень французской Лиги 1 и АПЛ :

Лига 1 сильно изменилась. Считаю, что с каждым сезоном она становится все более и более конкурентоспособной. Команды становятся сильнее, становится сложнее их побеждать. В первые два сезона здесь соперничество было не столь серьезным, как сейчас.

Команды работают над тем, как играть против нас. Тренеры знают, как играть против ПСЖ , «Марселя» и «Лиона». Думаю, что именно это и позволяет чемпионату расти.