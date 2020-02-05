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Игало: «Рэшфорд может быть даже лучший молодый футболист в Европе»

сегодня, 22:02

Новичок «Манчестер Юнайтед» Одион Игало поделился мнением о партнерах по команде:

У МЮ отличные игроки. Мэйсон Гринвуд - очень молод, у него очень хорошая левая нога. Видел несколько его игр.

Антони Марсьяль может творить магию с мячом. Маркус Рэшфорд является одним из лучших молодых игроков в Европе, а может быть даже лучшим. У него прекрасная скорость и техника. Сейчас он в прекрасной форме. С нетерпением жду возможно сыграть с ним. Жаль, что он получил травму.

Рад, что могу тренироваться с этими футболистами. Сделаю все возможное, чтобы клуб хорошо закончил сезон.

Ранее Игало рассказал, что согласился на понижение зарплаты ради перехода в МЮ

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