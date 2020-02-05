ГлавнаяНовости

Манчини: «Сегодня сборная Италии может играть в атакующий футбол»

сегодня, 21:30

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о будущем национальной команды:

Мне нравится оборонительный футбол. Знаю, что, играя в таком стиле, мы выиграли четыре ЧМ. Однако я думаю, что сегодняшняя сборная Италии может играть в более атакующий футбол. Оборонительный футбол на контратаках теперь позади.

На Евро постараемся сделать болельщиков счастливыми. Рады, что снова разожгли их страсть к национальной команде. Сплоченность очень важна. Фанаты счастливы, когда сборная побеждает и играет хорошо.

Нам удается добиться прогресса нескольких молодых игроков в Серии А. Неправда, что в итальянском футболе сейчас мало талантов. Просто необходима смелость, чтобы они могли играть.

Ранее Манчини заявил, что Италия будет стремиться выиграть Чемпионат Европы. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер «Атлетика»: «Какой может быть кризис, если есть Месси и Гризманн?»
Сегодня, 22:40 Комментарии1
Игало: «Рэшфорд может быть даже лучший молодый футболист в Европе»
Сегодня, 22:02 Комментарии1
Клинсманн: «Судье нужно было проявить сочувствие к Торунариге»
Сегодня, 21:44 Комментарии0
Игало: «Мне было все равно, насколько уменьшится зарплата, я хотел в МЮ»
Сегодня, 21:19 Комментарии1
Тренер молодежного «Ливерпуля»: «Милнер подбадривал молодых игроков»
Сегодня, 19:35 Комментарии3
Сетьен: «Жаль, что Дембеле снова получил травму»
Сегодня, 19:33 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 22:12
Я думаю сборная Италии еще не готова выигрывать титулы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100