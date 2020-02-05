Манчини: «Сегодня сборная Италии может играть в атакующий футбол»

Главный тренер сборной Италии порассуждал о будущем национальной команды:

Мне нравится оборонительный футбол. Знаю, что, играя в таком стиле, мы выиграли четыре ЧМ . Однако я думаю, что сегодняшняя сборная Италии может играть в более атакующий футбол. Оборонительный футбол на контратаках теперь позади.

На Евро постараемся сделать болельщиков счастливыми. Рады, что снова разожгли их страсть к национальной команде. Сплоченность очень важна. Фанаты счастливы, когда сборная побеждает и играет хорошо.

Нам удается добиться прогресса нескольких молодых игроков в Серии А. Неправда, что в итальянском футболе сейчас мало талантов. Просто необходима смелость, чтобы они могли играть.