Манчини: «Сегодня сборная Италии может играть в атакующий футбол»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини порассуждал о будущем национальной команды:
Мне нравится оборонительный футбол. Знаю, что, играя в таком стиле, мы выиграли четыре ЧМ. Однако я думаю, что сегодняшняя сборная Италии может играть в более атакующий футбол. Оборонительный футбол на контратаках теперь позади.
На Евро постараемся сделать болельщиков счастливыми. Рады, что снова разожгли их страсть к национальной команде. Сплоченность очень важна. Фанаты счастливы, когда сборная побеждает и играет хорошо.
Нам удается добиться прогресса нескольких молодых игроков в Серии А. Неправда, что в итальянском футболе сейчас мало талантов. Просто необходима смелость, чтобы они могли играть.
Ранее Манчини заявил, что Италия будет стремиться выиграть Чемпионат Европы.