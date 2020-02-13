ПСЖ готов предложить Мбаппе контракт уровня Месси и Роналду

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
Французский клуб обеспокоен слухами об интересе «Реала» к 21-летнему футболисту. Парижане готовы предложить Мбаппе соглашение с зарплатой в 50 млн евро в год. Таким образом, Килиан, если продлит контракт с ПСЖ, будет получать примерно столько же, сколько и форварды «Барселоны» Лионель Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Сообщается, что сейчас 21-летний француз получает 15 млн евро в год.
Во вторых в Реале Килиан сможет выиграть ЛЧ и соответственно золотой мяч!
Так что ждём Мбаппе этим летом!
Во вторых в Реале Килиан сможет выиграть ЛЧ и соответственно золотой мяч!
Так что ждём Мбаппе этим летом!
Вот так шейхи и миллиардеры и взвинчивают в конечном итоге цены на игроков и зарплаты.
Вот так шейхи и миллиардеры и взвинчивают в конечном итоге цены на игроков и зарплаты.