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ПСЖ готов предложить Мбаппе контракт уровня Месси и Роналду

сегодня, 17:35

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать новый контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

Французский клуб обеспокоен слухами об интересе «Реала» к 21-летнему футболисту. Парижане готовы предложить Мбаппе соглашение с зарплатой в 50 млн евро в год. Таким образом, Килиан, если продлит контракт с ПСЖ, будет получать примерно столько же, сколько и форварды «Барселоны» Лионель Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Сообщается, что сейчас 21-летний француз получает 15 млн евро в год.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 23:35
Ну во первых Реал тоже способен платить такие деньги Мбаппе
Во вторых в Реале Килиан сможет выиграть ЛЧ и соответственно золотой мяч!
Так что ждём Мбаппе этим летом!
FA Premier Leagua
FA Premier Leagua
сегодня в 23:20
не заслуживает он ещё такой зарплаты
mortid
mortid ответил Просто идиот
сегодня в 22:38
Тебя уже хватил от зависти.
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 22:13
    Реал может предложить больше
    violent
    violent
    сегодня в 22:06
    и кариму бензема в реале нужен такой конт.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 21:51
    Маленький еще, на зарплату Месси заглядываться
    League1
    League1
    сегодня в 21:40
    Если Мбаппе сделают зарплату, как у гноиа, то гномяра снова сложит свои липовые мячи в котомку и объявит, что он уходит в манситю, если ему барселона денег не добавит.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 21:36
    Если останется в парижском проекте, то через год-два начнёт деградировать. Мбаппе перерос Лигу 1. Ему необходимо ехать в Испанию или Англию, чтобы продолжать расти.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:26
    Португал получает вдвое меньше арга...
    Это нормально!!!
    Сантус
    Сантус ответил Leha-ha50
    сегодня в 20:51
    Всё старо как мир...)Мыльный пузырь до 2008 года....а потом,бах! Тут тоже самое..)Роналду с Месси тоже с бутербродов начинали.Этому повезло жить в эту эпоху.Ну не винить же его за это?)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:43
    Месси и Роналду к своей зарплате с десяток лет шли добывая ее через победы в ЧИ , в ЛЧ, в КИ !!! А этому парнишке выигравшему разок безальтернативный ЧФ за что такие деньги???
    Вот так шейхи и миллиардеры и взвинчивают в конечном итоге цены на игроков и зарплаты.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 20:41
    Если Мбаппе перейдёт в Реал, он наверняка по стопам Робиньё пойдёт
    Agamaga
    Agamaga ответил Иоанн Рюрикович
    сегодня в 20:14
    Не завидуй нигеру ахах))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 20:11
    Для футбола будет лучше, если Мбаппе перейдёт даже не в Реал, а в АПЛ. Сейчас там самый смак. Во Франции, при всем уважении к их лиге, такой бриллиант не должен играть.
    Просто идиот
    Просто идиот ответил mortid
    сегодня в 20:02
    Тебя уже хватил от зависти.
    karnager
    karnager
    сегодня в 19:59
    Специально делают такую ЗП, чтобы сдулся и снаркоманился к 25, тем самым никогда не достигнув величия Роналду и Месси.
    Шатаут
    Шатаут
    сегодня в 19:51
    Месси получает в два раза больше Роналду. Хватит приписывать Рону прошлые заслуги...
    Athletic Club de Bilbao
    Athletic Club de Bilbao
    сегодня в 19:40
    Такая зарплата в 21 год - это космос!
    beefs
    beefs
    сегодня в 19:40
    Вот это прогресс, а у наших пиар...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 19:37
    Неймара разорвёт как промокашку. Опять униженным себя чувствовать будет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 19:26
    Футбол превратился в деньги.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 19:01
    Хорошее предложение для Мбапе, но играть всю жизнь в Лиге 1, пускай сам решает.
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 18:52
    ПСЖ может скоро стать мировым топом, у них Мбаппе, Неймар и Паредес. Удачи парижанам в лч!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:50
    Так ведь можно и потерять футболиста! Безусловно, Килиан очень талантлив и порой великолепен, но такие огромные деньжища могут сыграть злую шутку с Мбаппе....
    Artuom
    Artuom ответил particular
    сегодня в 18:42
    Переоценённая перспективность таланта, претендующая на равенство с заслуженной реальностью двух небожителей...
    Так ведь его не ставят в один ряд... Такая зарплата только чтобы удержать. Вот если бы сам игрок столько требовал, тогда можно было бы критиковать. А тут... тут сам клуб хочет так... ведь других плюшек нету, Лига 1 слабее топ чемпов...
    mortid
    mortid
    сегодня в 18:41
    Хорошо что не больше, а то гнома удар хватит.
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    сегодня в 18:39
    Так в чём вопрос ?
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:30
    вот и посмотрим )))
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:29
    какая неожиданная тактика !
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 18:18
    Парнишка, по сути,самый стабильный из молодняка.Думаю никому не нужно доказывать?Естественно все его хотят.Кто купить,кто удержать.Прикиньте этот пресс в 21 год?Его денег я может и хотел бы,но быть в его положении-нет...))
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