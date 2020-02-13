ПСЖ готов предложить Мбаппе контракт уровня Месси и Роналду

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сегодня, 17:35

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать новый контракт с нападающим .

Французский клуб обеспокоен слухами об интересе «Реала» к 21-летнему футболисту. Парижане готовы предложить Мбаппе соглашение с зарплатой в 50 млн евро в год. Таким образом, Килиан, если продлит контракт с ПСЖ , будет получать примерно столько же, сколько и форварды «Барселоны» и «Ювентуса» .

Сообщается, что сейчас 21-летний француз получает 15 млн евро в год.