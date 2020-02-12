ЦСКА не станет подписывать контракт с Караевым

# ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим @fckamaz за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/VYerpVkhF6

ПФК

ЦСКА