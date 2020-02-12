ГлавнаяНовости

ЦСКА не станет подписывать контракт с Караевым

вчера, 15:36

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что московский клуб не станет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ювентус» готов продлить контракт с Кьеллини
Вчера, 21:22 Комментарии5
Официально«Вольфсбург» расторг контракт с Нтепом
Вчера, 04:33 Комментарии3
Слухи«Ливерпуль» готов платить ван Дейку 150 тысяч фунтов в неделю
11 февраля Комментарии14
Официально«Ювентус» продлил контракт со Щесны
11 февраля Комментарии20
Отец Комана: «Только я могу представлять интересы своего сына»
11 февраля Комментарии3
«Уфа» продлила контракт с Беленовым на три года
11 февраля Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:50
Да он просто Картошку не умеет сажать
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
вчера в 20:43
Надо было посмотреть Бауыржана Исламхана.... Хороший игрок.... ЦСКА подошел бы...
Он уже траченый Серёгой,не подойдёт!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 19:41
Дураки что-ли ? Он игру делал на сборах а тут такое? 56ы руководство
isamsn
isamsn
вчера в 19:29
Может для него и лучше. А то с подходами к заменам со стороны Гончаренко мог лишь шлифовать скамейку.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 19:03
Тренерскому штабу виднее, не зря проверяли два сбора, значит не впечатлил.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 18:48
Если был бы с БАТЭ то взяли бы, а так не нужен!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:31
наверное цска прав! желаю ему найти свой клуб!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:50
Просто не подошел, вот и все. Да и зачем он нужен при здоровых Сигурдссоне, Чалове и Шкурине? Парню удачи и успехов в КАМАЗе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:19
Надо было посмотреть Бауыржана Исламхана....
Хороший игрок....
ЦСКА подошел бы...
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:05
Очень жаль.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:33
Ясно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:15
Высока планка установленная лучшим скаутом на данной территории некогда работающим в ЦСКА...Яровинским....
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:13
Парень неплохой, но тренерам виднее. Видимо все же это не его уровень.
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
вчера в 16:12
Караев не соответствует высоким целям цска - попасть на летний розыгрыш Кубка МатчПремьер
Это вечный удел "Спартака"-Кубки "Солёные уши".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:11
Кто-то сведущий сомневался? Он не из Белоруссии,и даже не из Уфы.
LOpp
LOpp
вчера в 16:02
Караев не соответствует высоким целям цска - попасть на летний розыгрыш Кубка МатчПремьер
mangoх12
mangoх12
вчера в 15:49
Щас повылазят с-нты и будут искать отмазки в защиту картофельного барона, что типа не нужен, не тянет , хуже Чалова, .. зачем раздувать ..хотя буквально пару тройку дней назад его нахваливали )) ахаххаха Тоже самое было с другими да и с Соболевым когда на агента стали гнать хотя он не причем был. Когда же до вас дойдет что Ваш идол пюрешный только по блату берет.
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 15:44
А что...Неймара хотели получить за три копейки?Покупаем 17 летних пацанов и середняков из ФНЛ..Противно смотреть на такие покупки..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:41
Парнишка неплохой, но не выдающийся. К тому же ему уже 26 лет. Он не сильнее Шкурина, Сигурдссона и Чалова. Наверное правильно. Зачем состав раздувать?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:40
Значит не угодил. Если ты не из Уфы , то шансов маловато будет!!!
VIPded
VIPded
вчера в 15:38
Ну не дорос ещё... Бывает...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100