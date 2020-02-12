ЦСКА не станет подписывать контракт с Караевым

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что московский клуб не станет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым.
#ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим @fckamaz за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/VYerpVkhF6
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 12, 2020
#ЦСКА не будет подписывать контракт с нападающим Давидом Караевым. Благодарим @fckamaz за возможность пригласить игрока на сборы. Также благодарим Давида за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/VYerpVkhF6
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Хороший игрок....
ЦСКА подошел бы...
Хороший игрок....
ЦСКА подошел бы...