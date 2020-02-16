Сульшер: «Игало отправится с нами на матч с „Челси“»

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сегодня, 09:03

Наставник «Манчестер Юнайтед» заявил, что форвард отправится с командой на матч с «Челси». Встреча пройдет 17 февраля в 26-м туре АПЛ .

Он отправится на матч с нами, и мы посмотрим, будет ли он играть или нет. Он прошел свою [программу тренировок], и всё дело было в том, что ему, в любом случае, нужно было интегрироваться в команду после выступлений в Китае.