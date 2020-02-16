Сульшер: «Игало отправится с нами на матч с „Челси“»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что форвард Одион Игало отправится с командой на матч с «Челси». Встреча пройдет 17 февраля в 26-м туре АПЛ.
Он отправится на матч с нами, и мы посмотрим, будет ли он играть или нет. Он прошел свою [программу тренировок], и всё дело было в том, что ему, в любом случае, нужно было интегрироваться в команду после выступлений в Китае.
Напомним, что Игало перешел в МЮ в январе. Манкунианцы арендовали игрока у «Шанхай Шэньхуа» до конца сезона. Впоследствии они внесли Игало в заявку на Лигу Европы.