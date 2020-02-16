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Сульшер: «Игало отправится с нами на матч с „Челси“»

сегодня, 09:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 23:00 Не начался

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что форвард Одион Игало отправится с командой на матч с «Челси». Встреча пройдет 17 февраля в 26-м туре АПЛ.

Он отправится на матч с нами, и мы посмотрим, будет ли он играть или нет. Он прошел свою [программу тренировок], и всё дело было в том, что ему, в любом случае, нужно было интегрироваться в команду после выступлений в Китае.

Напомним, что Игало перешел в МЮ в январе. Манкунианцы арендовали игрока у «Шанхай Шэньхуа» до конца сезона. Впоследствии они внесли Игало в заявку на Лигу Европы.  

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:54
Скорей всего в запасе игру начнет
Mekrash
Mekrash
сегодня в 09:37
Удачи!
VIPded
VIPded
сегодня в 09:11
Удачи Челси! Дави МанЮней!)))
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