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Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков

вчера, 22:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.02.2020 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на ближайшие два сезона.

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются соперниками по 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Я не знаю, что изменится в Европе. Но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» - это по-прежнему сильная и конкурентоспособная команда.

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marvel777
marvel777
вчера в 23:53
да хрен знает,я думаю Сити в ЛЧ засудят и вышибут даже в этом году
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:59
А в душе рад.
Agamaga
Agamaga
вчера в 22:34
А что комментировать их? Шейхам указали на место.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 112910415
вчера в 22:09
Реалу если кто и нужен из Сити,то это Агуеро и Де Брюйне,остальных пусть другие разбирают
unoejk
unoejk
вчера в 22:08
Добрый день. Как получить випку написано тут: https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
112910415
112910415
вчера в 22:07
мало что изменится
десяток футболистов переедет из Манчестера в Мадрид, обычное дело
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