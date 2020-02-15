Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков

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вчера, 22:02

Главный тренер «Реала» прокомментировал новость об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на ближайшие два сезона.

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются соперниками по 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.