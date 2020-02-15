Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на ближайшие два сезона.
Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» являются соперниками по 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Я не знаю, что изменится в Европе. Но это точно никак не повлияет на наши две встречи. «Манчестер Сити» - это по-прежнему сильная и конкурентоспособная команда.
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