Оуэн спрогнозировал результат матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

Бывший форвард «Ливерпуля» в общении с BetVictor поделился мнением о предстоящем матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм». Встреча состоится в рамках 26-го тура английской Премьер-Лиги.

«Шпоры» победили в поединке [с «Астон Виллой»] на первой неделе этого сезона, уступая в один гол по ходу матча, но теперь, я чувствую, им, возможно, придется удовлетвориться одним очком во встрече с командой Дина Смита, борющейся за выживание в АПЛ .