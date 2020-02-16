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Оуэн спрогнозировал результат матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»

сегодня, 08:51
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм17:00 Не начался

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн в общении с BetVictor поделился мнением о предстоящем матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм». Встреча состоится в рамках 26-го тура английской Премьер-Лиги.

«Шпоры» победили в поединке [с «Астон Виллой»] на первой неделе этого сезона, уступая в один гол по ходу матча, но теперь, я чувствую, им, возможно, придется удовлетвориться одним очком во встрече с командой Дина Смита, борющейся за выживание в АПЛ.

Напомним, что ранее «Тоттенхэм» вышел в следующий раунд Кубка Англии, обыграв «Саутгемптон».

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Ничья вероятна.
beefs
beefs
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