ГлавнаяНовости

Мане: «Мы проделали отличную работу»

вчера, 22:41
Норвич СитиЛоготип футбольный клуб Норвич Сити0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Норвичем».

Мы проделали отличную работу. Рад вернуться в строй и принести команде пользу. Будем делать всё возможное, чтобы продолжать побеждать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Клопп: «Мы не были достаточно хороши в первой половине встречи»
Вчера, 23:35 Комментарии1
Крул: «„Ливерпуль“ - лучшая команда в мире на данный момент»
Вчера, 23:23 Комментарии5
Хендерсон: «„Норвич“ здорово контратаковал»
Вчера, 22:47 Комментарии3
Зидан отреагировал на исключение «Манчестер Сити» из еврокубков
Вчера, 22:02 Комментарии6
Гаттузо: «Лосано? Есть игроки, которые заслуживают места в составе больше»
Вчера, 21:42 Комментарии2
Алиссон: «„Ливерпуль“ похож на акулу, которая чувствует запах крови в воде»
Вчера, 21:27 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил juvenale
вчера в 23:56
я так понимаю за коверканье ников бан на сутки? и может по совокупности провокаций пользователей премодераторство?
    unoejk
    unoejk ответил juvenale
    вчера в 22:42
    что это ,если не личное оскорбление пользователя,с явным намеком на кое-то?я думаю нужно уже поставить на премодерацию за постоянную провокацию
    Не похоже на коверканье.
    unoejk
    unoejk ответил juvenale
    вчера в 22:42
    я так понимаю за коверканье ников бан на сутки? и может по совокупности провокаций пользователей премодераторство?
    Добрый день. Убрал.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100