Мане: «Мы проделали отличную работу»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Норвичем».
Мы проделали отличную работу. Рад вернуться в строй и принести команде пользу. Будем делать всё возможное, чтобы продолжать побеждать.
|Норвич Сити0 : 1Ливерпуль
|Матч завершен
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал победу над «Норвичем».
Мы проделали отличную работу. Рад вернуться в строй и принести команде пользу. Будем делать всё возможное, чтобы продолжать побеждать.
боец так боец... прямо как твоя юва туринская, побежал к судьям, азхахзхаха))
боец так боец... прямо как твоя юва туринская, побежал к судьям, азхахзхаха))