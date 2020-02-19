Вильена: «Переход в „Краснодар“? По-моему, я всё сделал правильно»

Полузащитник «Краснодара» поделился подробностями своего перехода в российский клуб прошлым летом. По информации СМИ , на голландского футболиста «Фейеноорда» также претендовал «Спартак».

С «Краснодаром» за меня боролся «Спартак»? Знаю только, что об этом писали медиа. Лично ко мне оттуда не обращались. То же самое могу сказать о клубах из других стран: только слухи.

Напрямую со мной связался один «Краснодар». Я ответил, что не против перехода. Детали с агентом обсуждал мой отец, пока у меня затянулся отпуск после финала Лиги наций. Финального решения — да или нет — я ждал в Кюрасао. Через пару дней папа подтвердил: «Договорились».

Мое объяснение трансфера в «Краснодар»: «Иду не по проторенной дороге, а куда подсказывают чувства»? По-моему, я все сделал правильно. Это лучшее, что я мог сделать. А за эти полгода я как раз адаптировался в «Краснодаре» и больше узнал о русском футболе. Выхожу на позиции шестого номера и восьмерки, бокс-ту-бокс — обе позиции меня устраивают, никаких проблем. Счастлив в «Краснодаре».