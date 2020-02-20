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Президент ПСЖ отреагировал на обвинения в коррупции

сегодня, 15:59

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи ответил на обвинения в коррупции

Я рад, что после трехлетнего расследования обвинения в отношении меня по делу о чемпионатах мира 2026 и 2030 годов оказались сняты. Ожидаю, что вторичные обвинения также будут признаны не имеющими под собой оснований.

Я попросил руководство Швейцарии провести проверку хода расследования. За собой оставляю право принять все необходимые меры в отношении тех средств массовой информации, которые в течение трех лет публиковали недостоверную информацию обо мне.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:48
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