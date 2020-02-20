«Леганес» обвинил «Барсу» в «неспортивном поведении» при выкупе Брейтуэйта

Российские клубы могут повторить судьбу МС. На «Соккер.ру» - о скользком

Случилось неизбежное: «Манчестер Сити» попал под жесткие санкции со стороны УЕФА

От полуфиналов Кубка Италии следовало ждать чего-то интересного. И они не