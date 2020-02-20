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«Леганес» обвинил «Барсу» в «неспортивном поведении» при выкупе Брейтуэйта

сегодня, 14:44

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега выступил с заявлением по трансферу форварда Мартина Брейтуэйта в «Барселону».

Каталонцам было разрешено приобрести игрока из-за травмы Дембеле, они активировали пункт об отступных Брейтуэйта. Мы не собирались вести с «Барселоной» никаких переговоров. Нам причинен огромный ущерб. Мы не можем принять то, что один клуб может приобрести игрока другого клуба в одностороннем порядке.

Действующие нормы и правила несправедливы, и мы будем кричать об этом, они противоречат принципу равенства между клубами. «Леганес» считает себя пострадавшей стороной. Брейтуэйту мы желаем лишь удачи, он вел себя как профессионал.
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barcamilan
barcamilan
сегодня в 15:17
ты идиот? думаешь барса поговорила только с мартином? а руководству леганеса нифига?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Тень Аналитика
сегодня в 15:17
Ну у них так же могли бы допустим увести игрока в последний день ТО. Леганес сами виноваты, что у них всего один нап на пол сезона остался, а если травма?
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил ОРЛОВЕЦ
сегодня в 15:11
Хмм...отступные заплатили?-заплатили...и игрок сам согласился на переход...что тут незаконного? В чём тогда смысл отступных?
Их можно понять. Они недовольны в первую очередь тем, что трансферное окно уже было закрыто, и они рассчитывали на игрока до конца сезона.

Но "Барселона" активировала пункт правил, по которому она могла купить форварда даже при закрытом окне.

"Леганес" же в итоге остался без форварда, а он борется за место в Ла Лиге в следующем году и теперь наверняка вылетит и потеряет много денег.

Таким образом, после этой продажи "Леганес" останется в приличном минусе, а не в плюсе. Причем ниже отписавшиеся комментаторы даже этого не понимают.

К тому же, этот пункт позволяет "Барселоне" купить их форварда, но не позволяет "Леганесу" купить форварда на замену, так как они теряют форварда не из-за форс-мажора, а из-за обычной продажи.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:02
Вопросы , если они есть, нужно предъявлять лиге. А так все по правилам. Есть такой пункт в правилах ??? Есть!!! Плакать поздно.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 15:00
Как это вы пострадали?18 млн. Получили и пострадали....
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:57
Да ты прыгать должен от счастья, что за этого игрока 18 млн дали))
Барселона его и за 5 млн потом не продаст! Поскитается по арендам и уйдёт свободным агентом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:54
Игрок же согласен. Иначе бы не выкупили....
bsww
bsww
сегодня в 14:53
клаусулу надо было ставить в 30-35 млн евро, тогда бы искали кого подешевле
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 14:49
Никогда не было- и вот опять)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 14:46
Хмм...отступные заплатили?-заплатили...и игрок сам согласился на переход...что тут незаконного? В чём тогда смысл отступных?
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