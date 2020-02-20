«Леганес» обвинил «Барсу» в «неспортивном поведении» при выкупе Брейтуэйта

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега выступил с заявлением по трансферу форварда Мартина Брейтуэйта в «Барселону».
Каталонцам было разрешено приобрести игрока из-за травмы Дембеле, они активировали пункт об отступных Брейтуэйта. Мы не собирались вести с «Барселоной» никаких переговоров. Нам причинен огромный ущерб. Мы не можем принять то, что один клуб может приобрести игрока другого клуба в одностороннем порядке.
Действующие нормы и правила несправедливы, и мы будем кричать об этом, они противоречат принципу равенства между клубами. «Леганес» считает себя пострадавшей стороной. Брейтуэйту мы желаем лишь удачи, он вел себя как профессионал.
Но "Барселона" активировала пункт правил, по которому она могла купить форварда даже при закрытом окне.
"Леганес" же в итоге остался без форварда, а он борется за место в Ла Лиге в следующем году и теперь наверняка вылетит и потеряет много денег.
Таким образом, после этой продажи "Леганес" останется в приличном минусе, а не в плюсе. Причем ниже отписавшиеся комментаторы даже этого не понимают.
К тому же, этот пункт позволяет "Барселоне" купить их форварда, но не позволяет "Леганесу" купить форварда на замену, так как они теряют форварда не из-за форс-мажора, а из-за обычной продажи.
Но "Барселона" активировала пункт правил, по которому она могла купить форварда даже при закрытом окне.
"Леганес" же в итоге остался без форварда, а он борется за место в Ла Лиге в следующем году и теперь наверняка вылетит и потеряет много денег.
Таким образом, после этой продажи "Леганес" останется в приличном минусе, а не в плюсе. Причем ниже отписавшиеся комментаторы даже этого не понимают.
К тому же, этот пункт позволяет "Барселоне" купить их форварда, но не позволяет "Леганесу" купить форварда на замену, так как они теряют форварда не из-за форс-мажора, а из-за обычной продажи.
Барселона его и за 5 млн потом не продаст! Поскитается по арендам и уйдёт свободным агентом.
Барселона его и за 5 млн потом не продаст! Поскитается по арендам и уйдёт свободным агентом.