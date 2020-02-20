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Стам: «МЮ нужно подписать Мэддисона, а не Грилиша»

сегодня, 13:55

Бывший защитник МЮ Яп Стам считает, что клуб должен усилить состав полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.

Мне очень нравится Мэддисон. Он может забивать голы, а также создавать голевые моменты для других игроков. Грилиша я вижу больше в качестве вингера. Возможно, Джек станет великим игроком, но я бы выбрал Мэддисона.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» интересуются данными игроками, но склоняются к кандидатуре Грилиша. 

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:18
Лестер > му.
А с Грилишем может и срастись. Шансов у мю вылетить поменьше чем у АВ.
marvel777
marvel777
сегодня в 14:07
обоих неплохо бы Грилиша и на фланг можно вместо нестабильного Марса (пускай на лавке почаще сидит) и продать Перейру с Лингардом
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