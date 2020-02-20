Стам: «МЮ нужно подписать Мэддисона, а не Грилиша»

Бывший защитник МЮ считает, что клуб должен усилить состав полузащитником «Лестера» .

Мне очень нравится Мэддисон. Он может забивать голы, а также создавать голевые моменты для других игроков. Грилиша я вижу больше в качестве вингера. Возможно, Джек станет великим игроком, но я бы выбрал Мэддисона.