Стам: «МЮ нужно подписать Мэддисона, а не Грилиша»

Бывший защитник МЮ Яп Стам считает, что клуб должен усилить состав полузащитником «Лестера» Джеймсом Мэддисоном.
Мне очень нравится Мэддисон. Он может забивать голы, а также создавать голевые моменты для других игроков. Грилиша я вижу больше в качестве вингера. Возможно, Джек станет великим игроком, но я бы выбрал Мэддисона.
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» интересуются данными игроками, но склоняются к кандидатуре Грилиша.
А с Грилишем может и срастись. Шансов у мю вылетить поменьше чем у АВ.
А с Грилишем может и срастись. Шансов у мю вылетить поменьше чем у АВ.