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В апреле состоятся переговоры Игуаина с «Юве» по продлению контракта

сегодня, 10:17

Источник сообщает, что нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин может продлить контракт с клубом.

Отмечается, что в апреле состоятся ключевые переговоры о продлении соглашения. Действующий договор рассчитан до 2021 года. 

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Аpбитр
Аpбитр ответил VAN ARM
сегодня в 10:24
почему вдруг поменялась группа на ставках?
Добрый день.

5) Все участники разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе. Все они в любом случае получат призы. В связи с формированием групп, в последний день месяца матчи, начинающиеся с 00.00 по 04.59 по мск будут закрыты для ставок.
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