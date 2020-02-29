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«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург»

сегодня, 19:26
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 24-го тура Бундеслиги.

«Боруссия» (48) занимает 3-е место в турнире, «Фрайбург» (33) расположился на 9-й строчке.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» - «Фрайбург» 1:0 (1:0)
Гол: Санчо 15

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс (Аканджи 46), Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейру, Брандт (Холанд 63), Санчо, Азар (Рейна 81)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Лиенхарт, Хайнц (Шлоттербек 86), Шмид, Хаберер (Кайтель 47), Хефлер, Гюнтер, Саллай (Хелер 70), Грифо, Петерсен
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

Предупреждение: Джан 68

В другом матче этого тура менхенгладбахская «Боруссия» с трудом обыграла «Аугсбург».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:01
Жиденько, но борьба за чемпионство продолжается.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 19:51
холан не забил что странно! удачи дортмунду хороший клуб
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:42
Уважаемые модеры, где в моём комментарии "троллинг"? Я написал про нечто такое, чего в игре Боруссии нет?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 19:35
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:34
    не забил, отдохнул !
    ( все понимают, о ком это ! )
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    сегодня в 19:27
    Слабенько
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