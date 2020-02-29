«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург»

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» в матче 24-го тура Бундеслиги.
«Боруссия» (48) занимает 3-е место в турнире, «Фрайбург» (33) расположился на 9-й строчке.
Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк
«Боруссия» - «Фрайбург» 1:0 (1:0)
Гол: Санчо 15
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс (Аканджи 46), Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейру, Брандт (Холанд 63), Санчо, Азар (Рейна 81)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
«Фрайбург»: Шволов, Гульде, Лиенхарт, Хайнц (Шлоттербек 86), Шмид, Хаберер (Кайтель 47), Хефлер, Гюнтер, Саллай (Хелер 70), Грифо, Петерсен
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждение: Джан 68
В другом матче этого тура менхенгладбахская «Боруссия» с трудом обыграла «Аугсбург».
В общем, отскочили, можно сказать. Непонятно, а какова цель такого футбола? Вроде ответный матч с ПСЖ ещё не скоро, чего силы бережём? Или настолько поганая предсезонка была, что ни прессинга, ни открываний, ни подборов, ни быстрого принятия решений, ничего нет! Возьми любого соперника Боруссии, который организованно играет в обороне - везде его игроки быстрее, почти в каждом эпизоде, вот и сегодня опять то же самое! Команда тормозов!
В общем, 3 очка взяли, но это не игра!
В общем, отскочили, можно сказать. Непонятно, а какова цель такого футбола? Вроде ответный матч с ПСЖ ещё не скоро, чего силы бережём? Или настолько поганая предсезонка была, что ни прессинга, ни открываний, ни подборов, ни быстрого принятия решений, ничего нет! Возьми любого соперника Боруссии, который организованно играет в обороне - везде его игроки быстрее, почти в каждом эпизоде, вот и сегодня опять то же самое! Команда тормозов!
В общем, 3 очка взяли, но это не игра!
( все понимают, о ком это ! )
( все понимают, о ком это ! )