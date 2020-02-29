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«Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Вальядолидом»

сегодня, 00:52
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«Реал Сосьедад» обыграл «Вальядолид» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» (43) располагается на третьем месте, «Вальядолид» (29) - 15-й.

Сан-Себастьян, стадион Аноэта

«Реал Сосьедад» - «Вальядолид» 1:0 (0:0)
Гол: Янузай 60

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Начо Монреаль, Эдегор, Субельдия, Мерино, Янузай, Исак (Виллиан Жозе 62), Ойарсабаль (Барренетчеа 69)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Вальядолид»: Масип, Мойано Лугано, Оливас Альба, Салису, Рауль Гарсия, Феде (Порро 75), Фернандес Морено (Плано 63), Алькарас, Гвардиола, Рамирес, Унал
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

Предупреждения: Элустондо 28, Гвардиола 70

Судья: Писарро Валентин.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию».

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severnyj84
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