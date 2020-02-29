«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. «Красно-белые» (25 очков) поднялись на девятое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (24 балла) - десятые.
Москва, стадион ВТБ Арена
«Динамо» - «Спартак» 0:2 (0:1)
Голы: Бакаев 29, Зобнин 62
«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Скопинцев, Хильемарк (Каборе 81), Нойштедтер, Слай (Филипп 81), Шимански (Комличенко 57), Н'Жи
Главный тренер: Новиков Кирилл.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 90), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Тиль 73), Понсе, Соболев (Ларссон 84)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Шунич 64, Рыков 67
Судья: Карасев Сергей.
Ранее ЦСКА избежал поражения в игре с «Уралом».
Проведут так игр 5....тогда и будет разговор....
По комментам понял...Динамо просто вместо сборов было в отпуске...)))
Проведут так игр 5....тогда и будет разговор....
По комментам понял...Динамо просто вместо сборов было в отпуске...)))
Турбин - гарант смотрибельности....)))
Турбин - гарант смотрибельности....)))
Жаль матч не смотрел...
Но Дядя Ваня (лучший) тут так расписал игру Спартака что понятно Динамо ловить было нечего...)))...
Тодеско - новый Клопп...
Ещё раз с победой ...
Надеюсь Спартак будет единственной командой победившей в этом туре...)))
Пока Зенит (лайт)-Локомотив 0:0...)))
Жаль матч не смотрел...
Но Дядя Ваня (лучший) тут так расписал игру Спартака что понятно Динамо ловить было нечего...)))...
Тодеско - новый Клопп...
Ещё раз с победой ...
Надеюсь Спартак будет единственной командой победившей в этом туре...)))
Пока Зенит (лайт)-Локомотив 0:0...)))