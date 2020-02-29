ГлавнаяНовости

«Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби

сегодня, 18:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» обыграл «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ. «Красно-белые» (25 очков) поднялись на девятое место в турнирной таблице, «бело-голубые» (24 балла) - десятые.

Москва, стадион ВТБ Арена

«Динамо» - «Спартак» 0:2 (0:1)
Голы: Бакаев 29, Зобнин 62

«Динамо»: Шунин, Рыков, Ордец, Шунич, Паршивлюк, Скопинцев, Хильемарк (Каборе 81), Нойштедтер, Слай (Филипп 81), Шимански (Комличенко 57), Н'Жи
Главный тренер: Новиков Кирилл.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Рассказов (Ещенко 90), Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев (Тиль 73), Понсе, Соболев (Ларссон 84)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Шунич 64, Рыков 67

Судья: Карасев Сергей.

Ранее ЦСКА избежал поражения в игре с «Уралом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на 74-й минуте
Сегодня, 19:52 Комментарии1
«Челси» избежал поражения в матче с «Борнмутом»
Сегодня, 19:52 Комментарии14
«Бавария» отправила шесть мячей в ворота «Хоффенхайма»
Сегодня, 19:42 ВидеоКомментарии9
«Боруссия» Д обыграла «Фрайбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии6
Менхенгладбахская «Боруссия» с трудом обыграла «Аугсбург»
Сегодня, 19:26 ВидеоКомментарии0
«Болонья» уступила «Лацио»
Сегодня, 18:55 ВидеоКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответил Александр Алексатов
сегодня в 20:14
То что творят Газпром и зенит уже не в какие рамки не лезет.
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
сегодня в 20:13
С победой всех красно-белых!
dino-hsv
dino-hsv ответил Константин Белых
сегодня в 20:10
Cмех смехом но эта банда в следующем сезоне сможет многое. Ощущение что наконец то притерлись и сыгрались за полгода. Дальше полегче будет. Укомплектованность полная(Тиль на замене не потерялся). Крал в центре-это сила. Бакаев и Соболев молодцы. Шюрле пора билет брать Москва-Дортмунд. Не нужен однозначно уже. Рассказова только заменить срочно и дела пойдут бодрее. А так-спасибо за зрелище и Спартаку и Динамо! С победой Гладиаторы!
начинается... 3/4 матчей в рпл спартаку приходится играть во владение с позиции силы. и на этом вы горите. после 3 матчей подряд с оренбургом, тулой и уфой выводы делайте, а не сейчас
Александр Алексатов
Александр Алексатов
сегодня в 20:07
Динамо как сонные мухи вообще без движения давайте посмотрим как они будут следующий матч проводить уверен будут рвать и метать а это чистый федунский договорняк позорной кб командишки
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 20:06
Cмех смехом но эта банда в следующем сезоне сможет многое. Ощущение что наконец то притерлись и сыгрались за полгода. Дальше полегче будет. Укомплектованность полная(Тиль на замене не потерялся). Крал в центре-это сила. Бакаев и Соболев молодцы. Шюрле пора билет брать Москва-Дортмунд. Не нужен однозначно уже. Рассказова только заменить срочно и дела пойдут бодрее. А так-спасибо за зрелище и Спартаку и Динамо! С победой Гладиаторы!
Dinamikk
Dinamikk
сегодня в 20:06
Новиков конечно со стартовым составом огорошил, Ни Филиппа ни Комличенко. Не угадал капитально. Надеюсь исправится.
Dinamikk
Dinamikk ответил Zivs
сегодня в 20:03
Да там наших было больше, чем их!:-)
Звиздеть не мешки ворочать, процентов 30-20 красношарфовых прыгало после голов на центральных трибунах
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 20:02
Всех КБ с победой! первый тайм скучноватый получился, в моменте с голом Бакаева два раза повезло, нерасторопность Ордеца и отличная левая Зелимхана. во втором тайме просто поразил Зобнин! давай Рома, похоже наша критика ему порядком надоела. вторая подряд хорошая игра Зобнина вклячая товарняк с пахтакором. с приходом Соболева в атаке стало значительно проще, Саша явно усилил Спартак и спасибо Цорну за такой " тихий" трансфер зимой ( а то что Соболева подпишут летом я не сомневаюсь) теперь важнейшая игра в кубке против цска в среду, которую мы будем ждать с нетерпением. у динамо Новиков много в межсезонье говорил как они будут обыгрывать Спартак, ролики переделаные перед дерби...на деле тренер похоже не угадал с составом, Н'Жи играет сам по себе, Комличенко не имел право попадать в перекладину если хочет поехать на евро. отлично, что начали весеннюю часть с победы, вперёд Спартак!!!
Геннадьич
Геннадьич
сегодня в 20:00
Комличенко-монстр.Выпустили бы его в 1 тайме-были бы вопросы о победе.
phantom-k
phantom-k
сегодня в 19:52
Ну конечно, далеко идущие выводы делать рано, но то что у команды вполне хватило физики - факт. Крал, Зоба, Соболь хороши. Бакаев гол+пас, красавец. Прессинг был хорош, накрывали много и толково. Без восторга, но со сдержанным оптимизмом идём дальше
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:52
сегодня праздник у девчат.сегооооодня будут танцы
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 19:50
Ко всем дифирамбам хочу добавить, к нам вернулась футбольная удача
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:46
Джек, а Лейпциг то с Лионом ничего так, не самая донная группа была у вас, но за поражение бенфике стыдно, Семака вина
vadim---1988
vadim---1988 ответил DVOK68
сегодня в 19:45
Обо76ся этот новиков с ног до головы....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:45
Да как же так, Динамо?! Надо было побеждать мясных! Это ведь был матч за шесть очков, как ни крути....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Блоссия
сегодня в 19:45
Ну и вспомнить их несмешной видеостеб над нашими игроками))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:39
Иногда ты прав))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ЧиП
сегодня в 19:38
Победой удовлетворён, но праздых прогнозов давать побаиваюсь. Нужно 2-4 игры, там видно будет.
Вот прям в точку....
Проведут так игр 5....тогда и будет разговор....
По комментам понял...Динамо просто вместо сборов было в отпуске...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ген Геныч
сегодня в 19:37
Да в матче проект-Локо тоже все пока что смотрибельно !!!!!!!!Отыграли пол тайма всего то а уже смотреть интересно!!!!
Там Турбин...)))
Турбин - гарант смотрибельности....)))
ЧиП
ЧиП
сегодня в 19:36
Победой удовлетворён, но праздых прогнозов давать побаиваюсь. Нужно 2-4 игры, там видно будет.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:32
Привет.... Жаль матч не смотрел... Но Дядя Ваня (лучший) тут так расписал игру Спартака что понятно Динамо ловить было нечего...)))... Тодеско - новый Клопп... Ещё раз с победой ... Надеюсь Спартак будет единственной командой победившей в этом туре...))) Пока Зенит (лайт)-Локомотив 0:0...)))
Да в матче проект-Локо тоже все пока что смотрибельно !!!!!!!!Отыграли пол тайма всего то а уже смотреть интересно!!!!
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 19:31
Всех красно белых с победой.Не плохо Тед команду в эту зиму подготовил.С Пиджаком сравнивать как то не корректно.Даже Зобнин у Теда вспомнил кто он и тем приятнее ощущать злобное ворчание обитателей северной столицы и их неадекватных представителей из фарм клубов.
tesch
tesch
сегодня в 19:30
Всех нас с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 19:30
Братьев, с победой!
Я же говорил.....Браге тогда повезло...))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ген Геныч
сегодня в 19:29
Здорово Самогоныч!!!!!!!Матч получился вполне смотрибельным!!!2-0 ну никак не отражает саму игру!!!!!!!!Если брать саму игру ,то по хорошему должно было быть где то в районе 3-5 в пользу Спартака!!!!!!!Много моментов и те и те загубили(2 Комличенко и 2 Понсе)!!!!
Привет....
Жаль матч не смотрел...
Но Дядя Ваня (лучший) тут так расписал игру Спартака что понятно Динамо ловить было нечего...)))...
Тодеско - новый Клопп...
Ещё раз с победой ...
Надеюсь Спартак будет единственной командой победившей в этом туре...)))
Пока Зенит (лайт)-Локомотив 0:0...)))
DVOK68
DVOK68 ответил Zivs
сегодня в 19:28
Да там наших было больше, чем их!:-)
Это-то ясно было ещё до игры.Я немного про другое.Про фразу Новикова про хозяев в доме) Никогда не надо говорить опрометчиво,то в чём вовсе не уверен,то за что не можешь ответить.И я очень рад и победе Спартака и тому что Новиков посрамлён)
Zivs
Zivs
сегодня в 19:24
Всех с победой! Есть основания для осторожного оптимизма, что вылезем из ямы после Мямли.
ЧиП
ЧиП ответил ziborock
сегодня в 19:24
Комличенко дал пищу для размышления
Zivs
Zivs ответил DVOK68
сегодня в 19:23
Всё как сказал Новиков,динамики показали кто в их доме хозяин)))
Да там наших было больше, чем их!:-)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 19:22
Всех наших с победой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100