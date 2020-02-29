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ЦСКА на последних минутах избежал поражения от «Урала»

сегодня, 16:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.

После этой встречи ЦСКА занимает вторую строчку в таблице (35 очков), а «Урал» - седьмую (25 очков).

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА - «Урал» - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандес 90+1 - Бикфалви 72

«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Карпов, Сигурдссон, Обляков (Кучаев 80), Ахметов (Бистрович 67), Марио Фернандес, Влашич, Чалов, Дзагоев (Шкурин 74)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Димитров (Августиняк 75), Кухарчик, Панюков (Погребняк 79)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

Предупреждения: Поляков 15, Бикфалви 53

Судья: Кукуян Павел.

В другом матче тура «Оренбург» сыграл вничью в матче с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:19
Модераторы, внесите поправку, главный тренер команды ЦСКА из-за дисквалификации был среди зрителей, руководил игрой Сергей Овчиников..
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 17:19
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:15
    Ну вот, а недавно местные бразилы кричали за борьбу за 1 место...
    Об этом только бомжи кричат
    Великолепный
    Великолепный ответил ziborock
    сегодня в 17:12
    Это хорошо что и вы рады за нас.
    А то на 10 -ом месте радости у вас мало.
    Великолепный
    Великолепный ответил serh62
    сегодня в 17:11
    Бистровича надо было выпускать
    С первых минут
    Что бы издали бил
    У него шикарный дальний удар
    ЦСКА весь матч играл с большим преимуществом.
    Но что бы вскрывать Уральский автобус
    Нужны дальние удары.
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 17:11
      ziborock
      ziborock ответил Великолепный
      сегодня в 17:07
      Всегда тяжело играть Против команд которые Приезжают играть от обороны В гости к ЦСКА Урал приехал удержать 0:0 Обороняясь всей командой Уповая на контратаки. На победу перед игрой Урал и не рассчитывал. Что в конечном результате И произошло. Урал не выигрывал в гостях У ЦСКА очень давно Не получилось и в этот раз. Боевая ничья.
      И мы рады что ЦСКА удержал БОЕВУЮ НИЧЬЮ!
      oFANATo
      oFANATo ответил Свидетели картофельного позора
      сегодня в 17:05
      Ахаха...проснись, Ганчаренко сегодня не было.

      Сегодня был Овчинников.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 17:03
      кто-то еще на судей гонит... слепую лошадь и загонять не надо)
      Absinthe3
      Absinthe3
      сегодня в 17:02
      И все-таки надо отдать должное таланту Гинера. В этот раз он купил не судью, не команду соперника, а одного Егорычева и попал в яблочко))
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 16:57
      разочаровали меня армейцы ..
      beefs
      beefs
      сегодня в 16:53
      Да впечатление от ЦСКА не особо, особенно удивил звездун под N35...
      Бинго Младший
      Бинго Младший
      сегодня в 16:52
      картофельный папа снова все разрулил великолепный камбек волевая ничья на классе!
      112910415
      112910415
      сегодня в 16:51
      Урал в порядке !
      За адекватность
      За адекватность
      сегодня в 16:51
      Какой то матч хаоса. Один из наследников Г,Хаджи приговорил, второй уж не знаю чей, мог привести приговор в исполнение. Г-н Иванов наверное будет в расстройстве. Матч не ахти, "все старались, глаза горели и.т.д и т.п."
      serh62
      serh62 ответил Великолепный
      сегодня в 16:50
      Этот Урал ещё у многих отберёт очки Так играя уповая на 0:0
      и откровенно говоря, зря убрали Дзагу. лучше бы сразу Кучаева выпустил вместо Облякова..
      Великолепный
      Великолепный ответил serh62
      сегодня в 16:45
      Этот Урал ещё у многих отберёт очки
      Так играя уповая на 0:0
      mondial18
      mondial18
      сегодня в 16:41
      Что это было?
      RussianMango
      RussianMango
      сегодня в 16:41
      Интересно. Думал кони раздавят уральцев...а получилось, что сами еле ничью вырвали.
      офигенный
      офигенный
      сегодня в 16:40
      Афигеть драма.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 16:39
      ЦСКА нанес 20 ударов 6 в створ.

      Урал нанес 8 ударов 1 в створ.

      По игре можно добавить

      Годзюр спас Урал.
      serh62
      serh62 ответил Великолепный
      сегодня в 16:38
      Всегда тяжело играть Против команд которые Приезжают играть от обороны В гости к ЦСКА Урал приехал удержать 0:0 Обороняясь всей командой Уповая на контратаки. На победу перед игрой Урал и не рассчитывал. Что в конечном результате И произошло. Урал не выигрывал в гостях У ЦСКА очень давно Не получилось и в этот раз. Боевая ничья.
      согласен с Вами. ЦСКА играл в свою игру и играл не плохо. но как же тяжело играть с такими клубами , которые сгрудившись всей толпой у своей штрафной не играют сами и не дают играть другим. лучше 5 раз сыграть с краснодаром или зенитом чем с такими , как урал. в какой то мере согдасен с Федуном, что нужно оставить 8 команд и играть в 4 круга.
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      сегодня в 16:35
      Лучшим игроком матча мог стать Бикфалви, если бы не Супер Марио. Фернандес заслуженно получил приз лучшего игрока матча. Не только весь матч был лучшим в составе ЦСКА так ещё и гол забил красивый.
      12-й спартанец
      12-й спартанец
      сегодня в 16:34
      Почем Егорычев сегодня?
      мангo
      мангo ответил boniel3
      сегодня в 16:34
      Когда же вы "тренер"Ганчеренко поймете,что Обляков,Ахметов,Дзагоев,Чалов это не игроки серьезной команды,это годится для ФНЛ,но если ЦСКА на что то рассчитывает,то нужно срочно от этих людей избавится.Об этом уже второй год кричат на всех углах люди,которые действительно болеют за ЦСКА и только Ганчеренко этого не понимает.Очнитесь Виктор Михайлович!!!
      Не от игроков надо избавляться а от Михалыча при котором все игроки деградировали .
      severnyj84
      severnyj84
      сегодня в 16:33
      У Урала много денег, а еще помешали Газпром, Зенит, Дюков, Вилков, и еще много кто.
      мангo
      мангo ответил доктоР7
      сегодня в 16:33
      Щенников почему в основной состав не проходит? Доколе Обляков будет подавать стандарты? Из Ахметова (нынешнего) - какой игрок основы? Федю - на скамейку запасных на несколько матчей, лучше дать шанс Шкурину.
      Обляков звизда стандартов, надо дать время, 333 стандарта в молоко на 334-й получится.
      boniel3
      boniel3
      сегодня в 16:32
      Когда же вы "тренер"Ганчеренко поймете,что Обляков,Ахметов,Дзагоев,Чалов это не игроки серьезной команды,это годится для ФНЛ,но если ЦСКА на что то рассчитывает,то нужно срочно от этих людей избавится.Об этом уже второй год кричат на всех углах люди,которые действительно болеют за ЦСКА и только Ганчеренко этого не понимает.Очнитесь Виктор Михайлович!!!
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответил Великолепный
      сегодня в 16:31
      Всегда тяжело играть Против команд которые Приезжают играть от обороны В гости к ЦСКА Урал приехал удержать 0:0 Обороняясь всей командой Уповая на контратаки. На победу перед игрой Урал и не рассчитывал. Что в конечном результате И произошло. Урал не выигрывал в гостях У ЦСКА очень давно Не получилось и в этот раз. Боевая ничья.
      Это отскок , причем явный. Игроки замены спасли игру. До замен было просто убогое зрелище.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 16:31
      Ну вот, а недавно местные бразилы кричали за борьбу за 1 место...
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