ЦСКА на последних минутах избежал поражения от «Урала»

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче 20-го тура РПЛ.
После этой встречи ЦСКА занимает вторую строчку в таблице (35 очков), а «Урал» - седьмую (25 очков).
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Урал» - 1:1 (0:0)
Голы: Фернандес 90+1 - Бикфалви 72
«ЦСКА»: Акинфеев, Магнуссон, Васин, Карпов, Сигурдссон, Обляков (Кучаев 80), Ахметов (Бистрович 67), Марио Фернандес, Влашич, Чалов, Дзагоев (Шкурин 74)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Урал»: Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бикфалви, Бумаль Майега, Егорычев, Димитров (Августиняк 75), Кухарчик, Панюков (Погребняк 79)
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
Предупреждения: Поляков 15, Бикфалви 53
Судья: Кукуян Павел.
В другом матче тура «Оренбург» сыграл вничью в матче с «Крыльями Советов».
Прости нас, Уитя, что мы тебя ругаем! Ведь ты дважды рвал испанцев на выезде.
Прости нас, Уитя, что мы ждали побед над какими-то Уралами, Арсеналами, Ференцварошами, Лудогорцами, Викториями! Ведь там везде судил Вилков.
Прости нас, Уитя, что нам не нравятся привезённые тобой игруны! Ведь у нас нет денег, и в прошлый раз при сходных ресурсах были всякие брёвна, типа Лава, Карвальо, Одиа и прочий хлам. Не говоря о физруках типа газаева и слуцкого!
Прости нас, Уитя! Ты же принял ЦСКА базовым клубом сборной России. Не беда, что ты оставишь его середняком РФПЛ....
Прости нас, Уитя, что мы тебя ругаем! Ведь ты дважды рвал испанцев на выезде.
Прости нас, Уитя, что мы ждали побед над какими-то Уралами, Арсеналами, Ференцварошами, Лудогорцами, Викториями! Ведь там везде судил Вилков.
Прости нас, Уитя, что нам не нравятся привезённые тобой игруны! Ведь у нас нет денег, и в прошлый раз при сходных ресурсах были всякие брёвна, типа Лава, Карвальо, Одиа и прочий хлам. Не говоря о физруках типа газаева и слуцкого!
Прости нас, Уитя! Ты же принял ЦСКА базовым клубом сборной России. Не беда, что ты оставишь его середняком РФПЛ....