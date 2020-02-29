«Болонья» уступила «Лацио»

«Болонья» проиграла «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (62) располагается на первом месте, «Болонья» (34) - десятая.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Болонья» 2:0 (2:0)
Голы: Альберто 18, Корреа 21
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 61), Хони, Корреа (Катальди 75), Иммобиле (Кайседо 84)
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра (Ольсен 71), Денсвил, Поли, Шутен (Сансоне 58), Орсолини (Сантандер 59), Сориано, Бэрроу, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.
Предупреждения: Бани 4, Шутен 11, Ларангейра 54, Сантандер 64, Раду 83
Судья: Абиссо Розарио.
В прошлом туре «Лацио» одержал победу над «Дженоа».
Просто допустим, если человеку не безынтересно, то отдайте мной выигранное конкурсанту, занявшему второе место группы Шестернёва
Просто допустим, если человеку не безынтересно, то отдайте мной выигранное конкурсанту, занявшему второе место группы Шестернёва