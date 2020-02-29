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«Болонья» уступила «Лацио»

сегодня, 18:55
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяМатч завершен

«Болонья» проиграла «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Лацио» (62) располагается на первом месте, «Болонья» (34) - десятая.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Болонья» 2:0 (2:0)
Голы: Альберто 18, Корреа 21

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Пароло 61), Хони, Корреа (Катальди 75), Иммобиле (Кайседо 84)
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Болонья»: Скорупски, Томиясу, Бани, Ларангейра (Ольсен 71), Денсвил, Поли, Шутен (Сансоне 58), Орсолини (Сантандер 59), Сориано, Бэрроу, Паласио
Главный тренер: Михайлович Синиша.

Предупреждения: Бани 4, Шутен 11, Ларангейра 54, Сантандер 64, Раду 83

Судья: Абиссо Розарио.

В прошлом туре «Лацио» одержал победу над «Дженоа».

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Все комментарии
h8you
h8you ответил Бинго Младший
сегодня в 20:07
я тоже милан не люблю по мне середняк как и ювентус
сорри с другим миланским перепутал
Бинго Младший
Бинго Младший ответил h8you
сегодня в 19:26
средняя команда сейчас на 7ом месте...а они лидеры
я тоже милан не люблю по мне середняк как и ювентус
h8you
h8you ответил Бинго Младший
сегодня в 19:19
две средние команды врядли кому то новость интересна. но инзаги хороший тренер это надо отметить сделал боевую команду!
средняя команда сейчас на 7ом месте...а они лидеры
h8you
h8you
сегодня в 19:18
Лацио с чемпионством)!
max74
max74 ответил unoejk
сегодня в 19:16
Технически тоже, да: мы не можем менять пользователям их группы. И правилами это тоже не предусмотрено.
Я не подразумевал какую-либо смену группы.
Просто допустим, если человеку не безынтересно, то отдайте мной выигранное конкурсанту, занявшему второе место группы Шестернёва
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 19:11
Без осечки! Лацио стабильно нацелился на ЛЧ!
unoejk
unoejk ответил max74
сегодня в 19:03
Спасибо. Это невозможно технически ?
Технически тоже, да: мы не можем менять пользователям их группы. И правилами это тоже не предусмотрено.
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 18:59
две средние команды врядли кому то новость интересна. но инзаги хороший тренер это надо отметить сделал боевую команду!
Sunny.
Sunny.
сегодня в 18:57
как есть
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