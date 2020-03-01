«Аталанта» отправила семь мячей в ворота «Лечче»

«Аталанта» одержала крупную победу над «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Аталанта» (48) располагается на четвертом месте, «Лечче» (25) — 16-й.
Лечче, стадион Виа Дель Маре
«Лечче» — «Аталанта» 2:7 (2:2)
Голы: Сапонара 29, Донати 40 — Донати 17 (автогол), Сапата 22, Иличич 47, Сапата 54, Сапата 62, Муриэль 90, Малиновский 90+2
«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Тахцидис 63), Дейола, Сапонара, Манкосу (Шахов 63), Барак, Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.
«Аталанта»: Голлини, де Рон, Кальдара, Паломино, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 69), Иличич (Муриэль 73), Сапата (Тамез 85)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
Предупреждения: Хатебур 45+1, Паломино 57, Лучиони 66, Сапонара 70
Судья: Масса Давиде.
Ранее «Болонья» уступила «Лацио».
Молодцы ребята...
https://youtu.be/bKGPP239230
Молодцы ребята...
"Забиваки" на зависть.....
Только за последние 2 месяца
5:0 с Миланом
5:0 с Пармой
7:0 с Торино
4:1 с Валенсией
7:2 с Лечче
Походу и сам Джан Пьеро Гасперини не изнает потенциал своей забивной машины....
Браво Аталанта....!!!!!!!!!!
"Забиваки" на зависть.....
Только за последние 2 месяца
5:0 с Миланом
5:0 с Пармой
7:0 с Торино
4:1 с Валенсией
7:2 с Лечче
Походу и сам Джан Пьеро Гасперини не изнает потенциал своей забивной машины....
Браво Аталанта....!!!!!!!!!!
А вообще молодцы,думаю и Валенсии парочку как минимум забьют
А вообще молодцы,думаю и Валенсии парочку как минимум забьют
Основное время счёт 5:5, после дополнительного 7:7, а по пенальти уж как фишка ляжет))
Основное время счёт 5:5, после дополнительного 7:7, а по пенальти уж как фишка ляжет))