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«Аталанта» отправила семь мячей в ворота «Лечче»

01 марта 2020, 18:56
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче2 : 7Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Аталанта» одержала крупную победу над «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии.

«Аталанта» (48) располагается на четвертом месте, «Лечче» (25) — 16-й.

Лечче, стадион Виа Дель Маре

«Лечче» — «Аталанта» 2:7 (2:2)
Голы: Сапонара 29, Донати 40 — Донати 17 (автогол), Сапата 22, Иличич 47, Сапата 54, Сапата 62, Муриэль 90, Малиновский 90+2

«Лечче»: Габриэл, Донати, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Майер (Тахцидис 63), Дейола, Сапонара, Манкосу (Шахов 63), Барак, Лападула
Главный тренер: Ливерани Фабио.

«Аталанта»: Голлини, де Рон, Кальдара, Паломино, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 69), Иличич (Муриэль 73), Сапата (Тамез 85)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

Предупреждения: Хатебур 45+1, Паломино 57, Лучиони 66, Сапонара 70

Судья: Масса Давиде.

Ранее «Болонья» уступила «Лацио».

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Все комментарии
Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:20
Это та Валенсия, которую ювентус только с левых пендалей победил?
Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:19
Дырфону забьёт 9))))
Дон Диего
Дон Диего ответил Князь с офтопа меломана
02 марта в 17:18
Лудогорец гораздо круче ювентуса. Ахаха.
la-respect0
la-respect0
01 марта в 21:37
Наполи надо забрать Гаспа).Ну а Аталанту поголовно проверить на допинг))).Красавчики.
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Жека10
01 марта в 21:23
ага и как Лион
    BagioR
    BagioR
    01 марта в 21:07
    Нравится мне эта команда
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 марта в 20:52
    Сколько ударов - столько голов....
    Молодцы ребята...

    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    01 марта в 20:32
    Ё-моё...никто и не мог предположить, что когда-нибудь с аталантой такое будет)) ещё одна сказка
    Жека10
    Жека10 ответил Князь с офтопа меломана
    01 марта в 20:22
    Почти как Лудогорец. Аха-ха)
    ага и как Лион
    Kuvan
    Kuvan
    01 марта в 20:19
    Аталанту с крупной победой!
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Leha-ha50
    01 марта в 20:15
    На славу порезвились !!!
    Почти как Лудогорец. Аха-ха)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 марта в 20:13
    На славу порезвились !!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 марта в 20:01, ред.
    Ого....у нас вчера все 8 команд в туре меньше забили...))))

    "Забиваки" на зависть.....
    Только за последние 2 месяца
    5:0 с Миланом
    5:0 с Пармой
    7:0 с Торино
    4:1 с Валенсией
    7:2 с Лечче

    Походу и сам Джан Пьеро Гасперини не изнает потенциал своей забивной машины....

    Браво Аталанта....!!!!!!!!!!
    Жека10
    Жека10
    01 марта в 19:58
    это всё потому что Аталанта в ЛЧ играет домашние матчи на стадионе Интера.
    А вообще молодцы,думаю и Валенсии парочку как минимум забьют
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 марта в 19:57
    У Аталанты это уже норма
    LOpp
    LOpp
    01 марта в 19:54
    Финал хочу в ЛЧ Аталанта - Бавария.
    Основное время счёт 5:5, после дополнительного 7:7, а по пенальти уж как фишка ляжет))
    Шатаут
    Шатаут
    01 марта в 19:40
    Сапата вернулся... Дрыг-нога трепещи!!!..
    Шишанутый
    Шишанутый
    01 марта в 19:28
    Красивоо играет Атланта на радость болельщикам!! Молодцы.
    h8you
    h8you
    01 марта в 19:25
    стандартную семерку отгрузили
    Parma1972
    Parma1972
    01 марта в 19:21
    Знатно Аталанта покуражилась в гостях
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил dino-hsv
    01 марта в 19:20
    как говаривали известные туринские личности, "только в дворовом чемпионате столько забивают"
    Да ладно вам. Аха-ха)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана
    01 марта в 19:19
    Просто огонь. Теперь и Валю порвать так же.
    112910415
    112910415
    01 марта в 19:17
    очень любят забивать, очень !
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 марта в 19:15
    Уничтожили Лечче.
    Ablom
    Ablom
    01 марта в 19:08
    Круто.
    dimagas2
    dimagas2
    01 марта в 19:00
    Могли и больше,правда и пропускать еще шутки 2)))
    dino-hsv
    dino-hsv
    01 марта в 18:59
    как говаривали известные туринские личности, "только в дворовом чемпионате столько забивают"
    Gentleman.tdk
    Gentleman.tdk
    01 марта в 18:59
    Монстры 🔥🔥🔥
    Igo0rek
    Igo0rek
    01 марта в 18:58
    Жестко
    Jimmy Jimmy
    Jimmy Jimmy
    01 марта в 18:57
    Аталанту с победой!
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