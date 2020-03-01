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«Эвертон» и МЮ разошлись миром

01 марта 2020, 18:54
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ. «Ириски» (37 очков) находятся на одиннадцатом месте в турнирной таблице, «красные дьяволы» (42 балла) — пятые.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (1:1)
Голы: Калверт-Льюин 3Бруну Фернандеш 31

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Сидибе 28), Кин, Холгейт, Бэйнс, Уолкотт (Бернард 63), Дэвис, Гомеш (Кин 82), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, МакТоминэй (Мата 72), Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Уилльямс 89), Гринвуд (Игало 72)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Калверт-Льюин 41, Шоу 41, Дэвис 43, Магуайр 45, Линделеф 56, Фред 70, Сидибе 81

Судья: Кавана Крис.

Ранее «Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду».

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Светлый путь
Светлый путь
01 марта в 23:48
Судья конкретно начудил
Медив
Медив
01 марта в 22:30
Итого, за три матча МЮ мы узнали три новых дополнения к футбольным правилам:
1. Если защитник МЮ толкает игрока атаки на своего дефа - это фол в атаке.
2. Правило прижатой руки не действует в штрафной МЮ, если только это не защитник МЮ.
3. Если в штрафной МЮ лежит игрок атакующей команды, то мяч не засчитают, даже если рефери не остановил игру. Ибо он мешает киперу МЮ.
Альфамен
Альфамен ответил Ice van Reed
01 марта в 22:28
А Вы в таблицу гляньте и все ясно станет....ну по крайней мере должно стать!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 марта в 21:04
Я могу не все тонкие нюансы правил знать. Но лично я бы этот гол засчитал, хоть и болею за МЮ. Если б моему клубу такой гол не засчитали, я бы был прям в бешенстве. Не знаю, на сколько может обзор закрывать сидячий игрок. Возможно судья и прав. Тут надо точно понимать правила.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 20:52, ред.
Это я так на Эмоциях
Все мы люди, все мы человеки, я так понимаю ты из плеяды тех, кто тролит соперника, даже тогда когда он пал, нет ничего хуже фиаско, а глумление тебе счастья от этого не при несет, я не танцую на костях визави ибо им и так худо, но наверно есть и те котоые радуются чужому фиаско, и ладно бы если это вендетта, определенным личностям, но нет же тролинг идет на всю касту болельщиков!!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Ice van Reed
01 марта в 20:41
Это я так на Эмоциях
Dudikoff
Dudikoff
01 марта в 20:40
М-да странное решение судьи по голу Эвертона, но он и в другую сторону чудил. Я не пойму, почему арбитру нельзя посмотреть повтор на экране и в секунду принять правильное решение? Технологии же позволяют. Это об эпизоде, когда мяч не попал в руку Фреда, но судья назначил опасный штрафной.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Субъективное мнение
01 марта в 20:36, ред.
Прям ВАРчестер Юнайтед какой то, не понятно каким образом сидящий на пятой точке Сигурдссон помешал обзору Де Хеа, так как мяча он не коснулся...
А ничего что он ноги убрал во время удара, и если фол, так почему мяч в поле. Помнишь гол Павлюченко, когда ТТХ против Рубина играл, мнпрк за стенкой закрывал обзор вратарю, ныне такое не прокатит, как игрок лежащий за стенкой чтобы никто мяч не пустил низом, правила меняются
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 20:31
Ну вчера да Уотфорд была сильнее Ливерпуля,с такой игрой в лч делать нечего
Так получается только когда комманда побеждает надо ее славить, а когда поражения пошли, все не больно ратовать за команду? А как же "Ты никогда не будешь ходить один" или для тебя это лишь слова?!
Субъективное мнение
Субъективное мнение
01 марта в 20:28
Прям ВАРчестер Юнайтед какой то, не понятно каким образом сидящий на пятой точке Сигурдссон помешал обзору Де Хеа, так как мяча он не коснулся...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
01 марта в 20:27
Хороший результат на выезде Манчестера
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Ice van Reed
01 марта в 20:26
Ну вчера да Уотфорд была сильнее Ливерпуля,с такой игрой в лч делать нечего
lobsterdam
lobsterdam
01 марта в 20:26
восьмой район мерсисайда ничего не создал и если бы Додик не начудил, то для монпансье все могло кончится поражением. МЮ играл без нападающего (марсьял не в счет) и без центра ПЗ (считать матича или фреда полноценными игроками невозможно). И что ж вы хотите от этого состава? Тем более, что ириски выглядели значительно мобильнее и свежее, т.к. они играют только в одном турнире. Так что отскок эвертона очевиден!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 20:25
У Ливерпуля спад,а мю так целый сезон играет.
Я лишь отталкиваюсь от твоих слов, если проиграл значит слабее, проиграл Ливерпуль -проиграл, факт -факт, смысл демагогии!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Ice van Reed
01 марта в 20:21
У Ливерпуля спад,а мю так целый сезон играет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 20:19, ред.
Равные команды по силе,хороший результат для обеих команд,Фернандешу надо в топ клуб перейти
Не знал, что Ливерпуль хуже Уотфорда, буду знать! Держи в курсе!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
01 марта в 20:18
МЮ Сульшера в своем стиле )))
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 марта в 20:17
Равные команды по силе,хороший результат для обеих команд,Фернандешу надо в топ клуб перейти
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Hoyar
01 марта в 20:16
За эти деньги можно Санчо купить и будет костяк и дальше лепить что то, хотя по мне Сульшер не тот тренер который может сделать супер команду.
Санчо трудно купить ибо, он спрашивал кто тренером летом будет, под сульшера он не пойдет, и нет гарантии, что он не Погба 2.0, плюс за него очень многие клубы сражаются, и ЛЧ это прерогатив!, МЮ в этом проигрывавет, придется переплачивать как клубу так и в личном контракте
Hoyar
Hoyar ответил Ice van Reed
01 марта в 20:12
За эти деньги можно Санчо купить и будет костяк и дальше лепить что то, хотя по мне Сульшер не тот тренер который может сделать супер команду.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Hoyar
01 марта в 20:03, ред.
Да продайте его Челси, и верните уже Хендерсона.)
Вроде летом хотят продать, с баластом Переры и Лингарда надеюсь и Погбв!
Hoyar
Hoyar ответил Ice van Reed
01 марта в 19:51
Да продайте его Челси, и верните уже Хендерсона.)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил dzvinka
01 марта в 19:43
пикфорд пустил в ближний после удара с 30 метров... причем мяч шел не слишком даже близко к штанге... реакция как у вратаря 5-го дивизиона.
Но и ДДХ сегодня учудил, сегодня матч наглядное пособие как не надо играть в Фифу!
Pervomaez
Pervomaez
01 марта в 19:35
Не видать нам лч и в следующем году с такой игрой
dzvinka
dzvinka
01 марта в 19:24, ред.
пикфорд пустил в ближний после удара с 30 метров... причем мяч шел не слишком даже близко к штанге... реакция как у вратаря 5-го дивизиона.
fantazy07
fantazy07 ответил 4ел
01 марта в 19:19
Переживай за судью))
Ron09
Ron09
01 марта в 19:16
лежавший футболист участвовал в игре потому что начал двигаться при подходе мяча
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 19:14
Эвертон должен был победить.
azkan
azkan
01 марта в 19:13
Не видел игру. Но очень приятный результат. Хотя шансы Эвертона оценивались выше.
4ел
4ел ответил fantazy07
01 марта в 19:11
Да сами они знают, уже точно третий матч тащат как могут, интересно им не стыдно?
иди сухого льда в трусишки подбрось, ато хату спалишь
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