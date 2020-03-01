«Эвертон» и МЮ разошлись миром

«Эвертон» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 28-го тура АПЛ. «Ириски» (37 очков) находятся на одиннадцатом месте в турнирной таблице, «красные дьяволы» (42 балла) — пятые.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (1:1)
Голы: Калверт-Льюин 3 — Бруну Фернандеш 31
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен (Сидибе 28), Кин, Холгейт, Бэйнс, Уолкотт (Бернард 63), Дэвис, Гомеш (Кин 82), Сигурдссон, Калверт-Льюин, Ришарлисон
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, МакТоминэй (Мата 72), Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Марсьяль (Уилльямс 89), Гринвуд (Игало 72)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Калверт-Льюин 41, Шоу 41, Дэвис 43, Магуайр 45, Линделеф 56, Фред 70, Сидибе 81
Судья: Кавана Крис.
Ранее «Ливерпуль» крупно проиграл «Уотфорду».
1. Если защитник МЮ толкает игрока атаки на своего дефа - это фол в атаке.
2. Правило прижатой руки не действует в штрафной МЮ, если только это не защитник МЮ.
3. Если в штрафной МЮ лежит игрок атакующей команды, то мяч не засчитают, даже если рефери не остановил игру. Ибо он мешает киперу МЮ.
1. Если защитник МЮ толкает игрока атаки на своего дефа - это фол в атаке.
2. Правило прижатой руки не действует в штрафной МЮ, если только это не защитник МЮ.
3. Если в штрафной МЮ лежит игрок атакующей команды, то мяч не засчитают, даже если рефери не остановил игру. Ибо он мешает киперу МЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=3Vve9n2VOaM