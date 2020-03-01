«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» забили пять голов на двоих

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 28-го тура АПЛ.
«Вулверхэмптон» (42) занимает 6-е место, «Тоттенхэм» (40) расположился на 7-й позиции.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 2:3 (2:1)
Голы: Бергвейн 13, Орье 45 — Дохерти 27, Жота 57, Хименес 73
«Тоттенхэм»: Газзанига, Давинсон Санчес, Дайер, Танганга (Н'Домбеле 76), Орье (Жедсон 84), Ло Чельсо, Уинкс, Дэвис, Моура, Алли, Бергвейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Винагре, Траоре (Нету 74), Хименес (Поденсе 90+2), Жота (Дендонкер 79)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Ло Чельсо 59, Боли 71, Уинкс 84, Дэвис 84
В другом матче этого тура «Эвертон» и МЮ сыграли вничью.
Изголодавшиеся зимой,
А тут курями полны полки,
На цвет и вкус бери любой...
Сегодня будет знатный ужин,
Оставив лапки на потом.
Тонули мордой в крови лужи
И тёрлись грязным животом.
Изголодавшиеся зимой,
А тут курями полны полки,
На цвет и вкус бери любой...
Сегодня будет знатный ужин,
Оставив лапки на потом.
Тонули мордой в крови лужи
И тёрлись грязным животом.
Команда безголовых кур, вечных жидов с лузером вечно жалущемся на все во главе.
Команда безголовых кур, вечных жидов с лузером вечно жалущемся на все во главе.