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«Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» забили пять голов на двоих

01 марта 2020, 18:56
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 3Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Вулверхэмптон» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 28-го тура АПЛ.

«Вулверхэмптон» (42) занимает 6-е место, «Тоттенхэм» (40) расположился на 7-й позиции.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 2:3 (2:1)
Голы: Бергвейн 13, Орье 45Дохерти 27, Жота 57, Хименес 73

«Тоттенхэм»: Газзанига, Давинсон Санчес, Дайер, Танганга (Н'Домбеле 76), Орье (Жедсон 84), Ло Чельсо, Уинкс, Дэвис, Моура, Алли, Бергвейн
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Винагре, Траоре (Нету 74), Хименес (Поденсе 90+2), Жота (Дендонкер 79)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Ло Чельсо 59, Боли 71, Уинкс 84, Дэвис 84

В другом матче этого тура «Эвертон» и МЮ сыграли вничью.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
02 марта в 08:34
Маур так долго не продержится.
beefs
beefs
02 марта в 07:56
Вот где удовольствие для болельщиков...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
02 марта в 07:13
Я думал победит Тоттенхэм
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 марта в 02:41
Ну что, Моуриньо, опять болбой виноват?
BarSlona
BarSlona
02 марта в 01:23
Истиный уровень Мауриньо
офигенный
офигенный
02 марта в 00:38
Афигеть постреляли.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 00:38
Хорошо побегали.
Brooklyn888
Brooklyn888
01 марта в 23:53
Упаковали!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ЮЗИК
01 марта в 23:07
Жозе встрял
скорее всего Леви
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Заратустра
01 марта в 23:06
И волки сыты, и от кур ничего не осталось.
Я бы на твоём месте так не радовался,у Волков шансов на лакомое 5 место больше,чем у МЮ и Шпор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ст_прапорщик
01 марта в 23:05
в данном случае, может и раньше...))
Леви очень жадный, после Пончика, Жозик отработает до конца контракта.
goalaktika
goalaktika ответил 25процентный клоун
01 марта в 22:31
У Аталанты лучше тренер
Не знаю, лучше или нет, но Эшпириту Санту в других чемпионатах показывал класс
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Karkaz
01 марта в 22:10
Финалист лч который как пол года сыпется и до Жозе
25процентный клоун
25процентный клоун ответил сява сявин
01 марта в 22:09
В зените тренер со свистком, Жозе всегда честно играл
25процентный клоун
25процентный клоун ответил goalaktika
01 марта в 22:08
У Аталанты лучше тренер
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
01 марта в 22:07
Волки очередной раз показали, что у них есть характер, опять проигрывали, но в итоге выиграли, как с МС, когда они вообще 0-2 проигрывали после первой половины. А Ттх просто не хватает кадров, о чем и говорит Моуриньо, но борьба за топ 4 все еще продолжается.
goalaktika
goalaktika
01 марта в 22:06
Все дело в тренере волков. Хозяевам МЮ пора задуматься о нем
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 марта в 21:35
На птицеферму пришли волки,
Изголодавшиеся зимой,
А тут курями полны полки,
На цвет и вкус бери любой...
Сегодня будет знатный ужин,
Оставив лапки на потом.
Тонули мордой в крови лужи
И тёрлись грязным животом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
01 марта в 21:27
С победой https://www.youtube.com/watch?v=ybTxod90_kQ
сюжет как раз в тему,на матч Шпоры и Волки.
сява сявин
сява сявин
01 марта в 20:41
Жозе,Жозе.Шел бы ты лучше в Зенит.На крайняк Сочи или Оренбург
lobsterdam
lobsterdam ответил abramjan
01 марта в 20:34
мю конечно слабенькая команда...отскочили в ливерпуле знатно..
да это ириски отскочили, если кто смотрел, ведь они сами-то ни одного не смогли забить, не так ли? Додик ни разу не вступал в игру по-серьезному и если б дурочку б не свалял, то...
Karkaz
Karkaz
01 марта в 20:30
Раньше писали пусть Моуриньо условный Борнмут возьмёт и сделает из него топом, на практике оказывается даже с финалистом ЛЧ у него не получается)
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 20:19
Жозе встрял
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 марта в 20:12
С победой
КЭТиК
КЭТиК
01 марта в 19:59
Вулвс в этом сезоне серьёзный соперник.
abramjan
abramjan ответил Pervomaez
01 марта в 19:53
Ну тотенхем понятно без лидеров, некому усилить игру, а мы 72 дохлый эвертон победить не можем позорище
мю конечно слабенькая команда...отскочили в ливерпуле знатно..
Pervomaez
Pervomaez ответил Заратустра
01 марта в 19:48
Веришь даже не знаю как тебе сказать, я порой не понимаю чего хочет руководство, при сафе было все понятно играли в футбол достойно даже если проигрывали, а сейчас платят бабки 58ям которые плевать хотели на эмблему клуба и как бы сказать никто не любит правду
DXTK
DXTK
01 марта в 19:37, ред.
Ска ты Моуриньо. опять проиграл переводчик, заканчивай ты уже с футболм иди в кресло на тв экспертом и вдувай всем как ты там две лч и ле выиграл, и у тебя больеш титулов в АПЛ чем у всех тренеров сегодяншних.

Команда безголовых кур, вечных жидов с лузером вечно жалущемся на все во главе.
Заратустра
Заратустра ответил Pervomaez
01 марта в 19:32
А ты фанат МЮ? Одни только помои льёш на клуб. Сильно в этом сомневаюсь.
Pervomaez
Pervomaez ответил Заратустра
01 марта в 19:27
А мы долго ещё так беззубо играть будем
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