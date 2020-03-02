ГлавнаяНовости

Зидан: «Против „Барселоны“ нужно играть именно таким образом»

02 марта 2020, 08:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:0).

Прекрасные ощущения. Первый тайм вышел непростым, что соответствовало уровню матча. Но второй вышел отличным. В атаке мы проявили себя превосходно и, что важнее всего, показали отличный прессинг. Против таких команд нужно играть именно таким образом. Если позволять «Барселоне» свободно играть, будешь гоняться за мячом, что не есть хорошо.

Я рад за Мариано и Винисиуса. Винисиус заслужил этот гол, а Мариано было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Артета: «Мне всегда нравился Мхитарян»
Сегодня, 04:50 Комментарии0
Серехидо: «У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге»
Сегодня, 04:23 Комментарии1
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии3
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
feris1
feris1
02 марта в 08:44
Красавчики что тут говорить.
С победой Реал!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100