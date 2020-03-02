Зидан: «Против „Барселоны“ нужно играть именно таким образом»

Главный тренер «Реала» поделился эмоциями после победы в матче 26-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:0).

Прекрасные ощущения. Первый тайм вышел непростым, что соответствовало уровню матча. Но второй вышел отличным. В атаке мы проявили себя превосходно и, что важнее всего, показали отличный прессинг. Против таких команд нужно играть именно таким образом. Если позволять «Барселоне» свободно играть, будешь гоняться за мячом, что не есть хорошо.

Я рад за Мариано и Винисиуса. Винисиус заслужил этот гол, а Мариано было непросто из-за того, что он мало играл. Мы все рады за Мариано, он полностью выложился на поле.