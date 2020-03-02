Пике: «„Реал“ нас ранил, но не убил. Нам по силам выиграть чемпионат»

Защитник «Барселоны» прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в матче 26-го тура испанской Примеры.

В первом тайме игра была под нашим контролем. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Но уже во второй половине встречи они смогли оттянуть нас от своих ворот и забили первый гол после нашей ошибки. Я не критикую «Реал». Мы тоже были не очень хороши. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами.

Нас ранили, но не убили. Думаю, нам по силам выиграть чемпионат.