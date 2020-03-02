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Пике: «„Реал“ нас ранил, но не убил. Нам по силам выиграть чемпионат»

02 марта 2020, 08:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал поражение своей команды от «Реала» в матче 26-го тура испанской Примеры.

В первом тайме игра была под нашим контролем. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Но уже во второй половине встречи они смогли оттянуть нас от своих ворот и забили первый гол после нашей ошибки. Я не критикую «Реал». Мы тоже были не очень хороши. Если бы мы реализовали свои моменты в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами.

Нас ранили, но не убили. Думаю, нам по силам выиграть чемпионат.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:03
Пукеша поздравляю с забитым голом на Бернабеу. Отлично сыграл!)
Альфамен
Альфамен
02 марта в 12:32
А я например увидел самого беспомощного Месси за всю историю Классико...
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 09:41
Раненый зверь опасен
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 марта в 09:38
Вся борьба впереди.
Никита Бычков
Никита Бычков
02 марта в 09:33
Убьет вас карлик если невыгоните его из барсы
cevin cigan
cevin cigan
02 марта в 09:06
Я не исключаю этого и объясню почему. Там где Реал испытывает проблемы с аутсайдерами(они бьются с Реалам на смерть),они же ложатся под барсуков практически без боя! Да и фактор судьялоны никто не отменял. Так что заруба будет до последнего.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 марта в 08:52
Все три испанских гранда изранены до невозможности. Давно так слабо вся тройка не выглядела. Думаю, лидеры еще не раз поменяются местами.
Raamtvall
Raamtvall
02 марта в 08:30
Юродивым осталось только утираться. Что вы судорожно понесётесь скупать судеек, как 3 года назад, и спотыкаться об мяч, чтобы вам пенали ставили, это и так понятно. Хватит ли денюжков в этот раз? А то вы, бедненькие, ещё за 2 мусора и французика 400 лимонов не выплатили.
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