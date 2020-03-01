Калверт-Льюин: «В конце матча нужно было засчитывать гол в ворота МЮ»

Нападающий «Эвертона» заявил, что судья должен был засчитывать гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в концовке встречи:

Во время игры я не был уверен, гол или нет. Сейчас думаю, что Сигурдссон не перекрывал обзор. Он был в офсайде изначально, но затем убрал ноги с траектории движения мяча. Голкипер не хотел его даже ловить.

Для меня это гол, но ВАР решил по-другому. Временами такое случается, временами — нет.