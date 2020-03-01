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Калверт-Льюин: «В конце матча нужно было засчитывать гол в ворота МЮ»

01 марта 2020, 21:50
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин заявил, что судья должен был засчитывать гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в концовке встречи:

Во время игры я не был уверен, гол или нет. Сейчас думаю, что Сигурдссон не перекрывал обзор. Он был в офсайде изначально, но затем убрал ноги с траектории движения мяча. Голкипер не хотел его даже ловить.

Для меня это гол, но ВАР решил по-другому. Временами такое случается, временами — нет.

Ранее этот момент прокомментировал главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти

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abramjan
abramjan
01 марта в 23:35
Тянут Муму судейки уже не первый раз за сезон
Шишанутый
Шишанутый
01 марта в 22:34
Вар в очередной раз продемонстрировал свою без полезность.
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