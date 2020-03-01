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Анчелотти — об удалении: «Попросил арбитра объясниться после игры»

01 марта 2020, 22:23
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура АПЛ против МЮ:

Хотелось многое сказать. После встречи попросил арбитра объясниться, однако он удалил меня. После этого общался с ним. Но разговор сохраню в тайне.

Надеюсь, что не буду дисквалифицирован на игру с «Челси». Я не проявил неуважение в адрес судьи. Если все же меня отстранят, то пойду на трибуны «Стэмфорд Бридж». Мне нужно общаться с футболистами во время матча, однако если хорошо подготовиться, то это не важно.

Ранее Анчелотти поделился мнением об эпизоде с отмененным голом. 

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
02 марта в 09:34
Судья не обязан объясняться.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 23:30
Уже и судей достал.
VIPded
VIPded
01 марта в 22:31
Забил стрелу, а судейка зашкварился...)))
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