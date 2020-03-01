Анчелотти — об удалении: «Попросил арбитра объясниться после игры»

Главный тренер «Эвертона» прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура АПЛ против МЮ :

Хотелось многое сказать. После встречи попросил арбитра объясниться, однако он удалил меня. После этого общался с ним. Но разговор сохраню в тайне.

Надеюсь, что не буду дисквалифицирован на игру с «Челси». Я не проявил неуважение в адрес судьи. Если все же меня отстранят, то пойду на трибуны «Стэмфорд Бридж». Мне нужно общаться с футболистами во время матча, однако если хорошо подготовиться, то это не важно.