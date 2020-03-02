Роналду заходил в раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся голом в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0), объяснил, почему решил отпраздновать свой гол в стиле экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду.
Криштиану зашел к нам раздевалку в перерыве, поддержал нас и приободрил. Вот почему я праздновал, как он. Криштиану является победителм и на поле, и за его пределами.
После перерыва «Реал» переломил ход встречи и завершил матч победой.
большой опыт,видение поля,пас,удар,но всё это не катит, когда команда проигрывает! Рон другой,рубашку рвать на себе станет,чтобы победить,тем более в знаменитом дерби!!!
большой опыт,видение поля,пас,удар,но всё это не катит, когда команда проигрывает! Рон другой,рубашку рвать на себе станет,чтобы победить,тем более в знаменитом дерби!!!
XD
XD