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Роналду заходил в раздевалку «Реала» в перерыве матча с «Барселоной»

02 марта 2020, 08:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся голом в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:0), объяснил, почему решил отпраздновать свой гол в стиле экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду.

Криштиану зашел к нам раздевалку в перерыве, поддержал нас и приободрил. Вот почему я праздновал, как он. Криштиану является победителм и на поле, и за его пределами.

После перерыва «Реал» переломил ход встречи и завершил матч победой.

 

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответил RamonCSKA
03 марта в 06:57
Реал Моуринью напорядок слабее была, чем Барса? Сколько они проиграли за время его присутствия
зигзаг
зигзаг
02 марта в 21:11, ред.
Говорят еще что Роналда и в душевую Барсы подглядывала
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
02 марта в 21:02
А про команду которая его открыла он и забыл совсем
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Agamaga
02 марта в 18:43
у Рона и команда была послабее напорядок
beefs
beefs
02 марта в 14:18
Кришниану везде успевает...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
02 марта в 13:30, ред.
Что?! Опять партнерам большой палец пихал?! Он же так празднует обычно, Марсело знает =)
juvenale
juvenale
02 марта в 12:49
поэтому и выиграли
shur
shur
02 марта в 12:35
...который раз это неспешное прогуливание по полю,я всё прекрасно понимаю,
большой опыт,видение поля,пас,удар,но всё это не катит, когда команда проигрывает! Рон другой,рубашку рвать на себе станет,чтобы победить,тем более в знаменитом дерби!!!
NOVA
NOVA
02 марта в 12:24
надо было еще рону потиху переодеться и выйти во втором тайме!!
Kosmos58
Kosmos58
02 марта в 11:46
Молодцы, реальные зидановцы и Криштиану в тему!
berda2003
berda2003
02 марта в 11:26
занёс допинг...
This is BarCa
This is BarCa ответил feris1
02 марта в 10:55
Рон поддержал свою бывшую команду и придал молодым футболистам больше уверенности!
Перевод статьи с русского на русский?
XD
No problem
No problem
02 марта в 10:48
Красава, своих не забывает!
ermak6848
ermak6848
02 марта в 10:46
хорошее дело
abramjan
abramjan ответил Никита Бычков
02 марта в 10:33
Да карлик трех слов связать не может, в студию его если кто и позовет так только ради декорации, а он придет с ложкой во рту
ну не блещет интеллектом меся ну что поделать...для поедателя чипсов имидж самое то...
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 10:10
Такая поддержка пошла только в пользу.
Agamaga
Agamaga ответил Шишанутый
02 марта в 10:07
Рон на поле сколько раз проигрывал в очных встречах Месси? Много - много раз. Скорее дельфин и пойдёт рекламировать духи и нижнее бельё, а не тренировать кого-то.
valt134
valt134 ответил NEADEKVAT
02 марта в 09:41
Тонкий юмор! ЦЕНЮ!!!
valt134
valt134
02 марта в 09:38
И Реал и Барса попросту реально «приелись»...
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Шишанутый
02 марта в 09:38
Рон даже когда не участвует на поле умеет замотевировать и завести команду. После завершения кареры из него получится хороший тренер а гному куда податся? Ну может каким нибудь "экспертом" на Тв возьмут как Невила и Мостового.
Да карлик трех слов связать не может, в студию его если кто и позовет так только ради декорации, а он придет с ложкой во рту
Альфамен
Альфамен ответил Шишанутый
02 марта в 09:25
Вы реально думаете,что Рон после завершения карьеры футболиста останется в футболе???
Sadjon
Sadjon
02 марта в 09:13
Ему всегда рады в Реале......
Василий 50
Василий 50
02 марта в 09:11
Пусть заходит чаще...
Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 09:04
Рон даже когда не участвует на поле умеет замотевировать и завести команду. После завершения кареры из него получится хороший тренер а гному куда податся? Ну может каким нибудь "экспертом" на Тв возьмут как Невила и Мостового.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 08:57
Слезно назад просился...
cevin cigan
cevin cigan
02 марта в 08:53, ред.
Правильно кто то из ребят написал,что с Рона на трибуне и в раздевалке больше толку ,чем от пешехода и ложкаеда!
feris1
feris1
02 марта в 08:48
Рон поддержал свою бывшую команду и придал молодым футболистам больше уверенности!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
02 марта в 08:45
Надеюсь, приободрил лишь морально
Трезвый повар
Трезвый повар
02 марта в 08:33
В первом тайме преимущество было у Барселоны. Каталонцы создали несколько голевых моментов. В перерыве Роналду поддержал игроков Реала и на второй тайм вышел уже другой Реал и полностью переиграли Барселону. Совпадение?
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