Гари Невилл: «Ситуация с УЕФА сделала „Ман Сити“ опасным»

Бывший защитник МЮ Гари Невилл высказался о выступлениях «Ман Сити» в текущем сезоне:
Если они выиграют Лигу чемпионов, то это будет лучший сезон для «Сити». Ситуация с УЕФА сделала их опасными. Может быть, последние годы казалось, что «горожане» не способны выиграть ЛЧ, однако сейчас все ощущается по-другому. Они превосходно играли с «Реалом».
У Гвардиолы великолепная статистика в финалах. Пеп одержим победами. В этом сезоне им не стать чемпионами АПЛ, но у них еще есть импульс. Они до сих пор выигрывают трофеи.
А вообще я к тому, что и без бана мс был бы одним из фаворитов
А вообще я к тому, что и без бана мс был бы одним из фаворитов