ГлавнаяНовости

Гари Невилл: «Ситуация с УЕФА сделала „Ман Сити“ опасным»

02 марта 2020, 13:43

Бывший защитник МЮ Гари Невилл высказался о выступлениях «Ман Сити» в текущем сезоне:

Если они выиграют Лигу чемпионов, то это будет лучший сезон для «Сити». Ситуация с УЕФА сделала их опасными. Может быть, последние годы казалось, что «горожане» не способны выиграть ЛЧ, однако сейчас все ощущается по-другому. Они превосходно играли с «Реалом».

У Гвардиолы великолепная статистика в финалах. Пеп одержим победами. В этом сезоне им не стать чемпионами АПЛ, но у них еще есть импульс. Они до сих пор выигрывают трофеи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Сегодня, 03:27 Комментарии0
Гатти: «Месси должен играть лучше. Он ходит пешком по полю»
Сегодня, 02:07 Комментарии2
Ауар: «Горжусь, что слухи связывают меня с „Ювентусом“»
Вчера, 23:01 Комментарии1
Минамино: «До сих пор учусь понимать команду, но ненавижу ждать»
Вчера, 22:03 Комментарии3
Лэмпард: «Есть вещи важнее коронавируса, он не влияет на нашу подготовку»
Вчера, 21:27 Комментарии2
Сетьен: «Меня не волнует, что Месси стал меньше забивать»
Вчера, 21:13 Комментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ptaha91
Ptaha91 ответил sihafazatron
02 марта в 15:16
Ну, шанс явно не последний))) А вообще я к тому, что и без бана мс был бы одним из фаворитов
я в том смысле, что если будет бан, то для многих из состава Сити, если они решат остатся, это последний шанс.
mihaluch
mihaluch
02 марта в 14:46
МС может забить на чемпионат и всё внимание уделить ЛЧ.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
02 марта в 14:36
Для МС эта ситуация дополнительный стимул, тем более дело находиться на апелляции и результат может быть другим в случае победы в ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron ответил Ptaha91
02 марта в 14:27
ситуация с баном, дает понять , что это последний шанс выйграть ЛЧ , что дает дополнительную мотивацию.
Ну, шанс явно не последний)))
А вообще я к тому, что и без бана мс был бы одним из фаворитов
Ptaha91
Ptaha91 ответил sihafazatron
02 марта в 14:06
Причём здесь куефа?
ситуация с баном, дает понять , что это последний шанс выйграть ЛЧ , что дает дополнительную мотивацию.
sihafazatron
sihafazatron
02 марта в 13:54
Причём здесь куефа?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100