Гари Невилл: «Ситуация с УЕФА сделала „Ман Сити“ опасным»

Бывший защитник МЮ высказался о выступлениях «Ман Сити» в текущем сезоне:

Если они выиграют Лигу чемпионов, то это будет лучший сезон для «Сити». Ситуация с УЕФА сделала их опасными. Может быть, последние годы казалось, что «горожане» не способны выиграть ЛЧ , однако сейчас все ощущается по-другому. Они превосходно играли с «Реалом».