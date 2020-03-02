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Каземиро: «„Реал“ не допустил ошибок и доказал свою силу»

02 марта 2020, 12:05
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал победу над «Барселоной» в матче 26-го тура испанской Примеры.

Все в команде очень рады, так как три очка сейчас очень важны. Последние наши результаты были так себе, но мы не допускали ошибок. Сегодня мы доказали свою силу. Здорово прессинговали. 

Празднование гола Винисиуса? Я все делаю от сердца и без объяснений. Вини заслужил этот гол. В перерыве я говорил ему, что нужно усилить напор на чужие ворота. Он много отдавал на Карима, но если ситуация 50 на 50, нужно бить. Он выдал настоящий великолепный матч.

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Gelious
Gelious
02 марта в 12:30
Нифига себе не допустил ошибок
shur
shur
02 марта в 12:22
...по Марсело было видно насколько нужна была победа,выбив мяч у Месси
радовался как будто гол забил Барсе,рэспект!!!
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