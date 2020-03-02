Рамос парировал заявление Пике о плохой игре «Реала» в Эль Класико

1583137780

02 марта 2020, 11:29

Защитник и капитан «Реала» прокомментировал заявление защитника «Барселоны» после Эль Класико о том, что тот в первом тайме увидел худшую версию мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» за все время.