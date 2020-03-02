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Рамос парировал заявление Пике о плохой игре «Реала» в Эль Класико

02 марта 2020, 11:29
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал заявление защитника «Барселоны» Жерара Пике после Эль Класико о том, что тот в первом тайме увидел худшую версию мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» за все время.

У каждого есть право на личное мнение. Готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом Класико, если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, по мнению Пике.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu
02 марта в 14:25
Пике -знатный твиттераст,пора уже в блоггеры.Как с футболёра толку уже ноль.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил cska minus
02 марта в 14:20
Марка мадридская даже винисиусу поставила хорошую оценку. Хотя даже гол заслуга кросса и пике. А каземиро выполнял всю черную работу в центре поля. А это всегда остаётся незаметным
cska minus
cska minus ответил ЦСКА 06
02 марта в 13:43
Да ну. Ему даже Марка промадридская кое-как по блату 2 звезды натянула.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил cska minus
02 марта в 13:40
Каземиро вчера был лучший игрок матча.
cska minus
cska minus
02 марта в 13:29
Это тот случай, когда в принципе не обидно за проигрыш Барсы.
Команда в сложной ситуации. Смена тренера, череда травм.
Гризманн опять не в своей тарелке, Фати второй матч выходит на прямых ногах, Альбе набирать и набирать форму, Месси не вошел в игру, при том что Каземиро на мой взгляд провел худшее свое классико.
Видно что не хватает форварда. Вот и вся проблема.
Нужны решительные действия летом.
Честно говоря претензий нет ни к кому, могли и выиграть и в ничью сыграть, моменты были и у тех и у других.
Виниссиусу повезло больше, первый раз он обыграл и забил, с рикошета.
h8you
h8you
02 марта в 12:52
пике вечно ноет
ZjzoRe
ZjzoRe
02 марта в 12:50
в первом тайме Реал действительно выглядел убого, все пахло разгромом
во втором Реал как с ума сошел, атаковал просто неистово, а какие эмоции у игроков были - космос! Это был лучший тайм Реала, что я видел, какой напор, чистая мощь.

Против этой лавины у Барсы встали только тер Штеген и Пике, который кстати выдал очень сильный матч.
Альфамен
Альфамен
02 марта в 12:29
Рамос красава,показал кто капитан,а кто подстилка для Месси...
NOVA
NOVA
02 марта в 12:27
была плохая игра не хуже чем у барсы, но не уровень Реал в отличии от второго тайма!! а на недоигрока пике не стоит обращать внимание, у него всегда найдется гнилое словечко!!
Bolshoy
Bolshoy
02 марта в 11:58
" Великий" Месси показал свое " величие" )))
112910415
112910415
02 марта в 11:50
слова победителя всегда весомее реплик побеждённого !
Никита Бычков
Никита Бычков ответил Footbolista
02 марта в 11:49
Счет на табло...Пикеша видел только 1 тайм...во 2-м его не было...
Это карлика не было, шакирин муж забил победный гол с передачи винисиуса
Footbolista
Footbolista
02 марта в 11:35, ред.
Счет на табло...Пикеша видел только 1 тайм...во 2-м его не было...
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