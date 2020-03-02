Рамос парировал заявление Пике о плохой игре «Реала» в Эль Класико

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал заявление защитника «Барселоны» Жерара Пике после Эль Класико о том, что тот в первом тайме увидел худшую версию мадридцев на «Сантьяго Бернабеу» за все время.
У каждого есть право на личное мнение. Готов подписать контракт, чтобы побеждать в каждом Класико, если это будет означать такую плохую игру в первом тайме, по мнению Пике.
Команда в сложной ситуации. Смена тренера, череда травм.
Гризманн опять не в своей тарелке, Фати второй матч выходит на прямых ногах, Альбе набирать и набирать форму, Месси не вошел в игру, при том что Каземиро на мой взгляд провел худшее свое классико.
Видно что не хватает форварда. Вот и вся проблема.
Нужны решительные действия летом.
Честно говоря претензий нет ни к кому, могли и выиграть и в ничью сыграть, моменты были и у тех и у других.
Виниссиусу повезло больше, первый раз он обыграл и забил, с рикошета.
Команда в сложной ситуации. Смена тренера, череда травм.
Гризманн опять не в своей тарелке, Фати второй матч выходит на прямых ногах, Альбе набирать и набирать форму, Месси не вошел в игру, при том что Каземиро на мой взгляд провел худшее свое классико.
Видно что не хватает форварда. Вот и вся проблема.
Нужны решительные действия летом.
Честно говоря претензий нет ни к кому, могли и выиграть и в ничью сыграть, моменты были и у тех и у других.
Виниссиусу повезло больше, первый раз он обыграл и забил, с рикошета.
во втором Реал как с ума сошел, атаковал просто неистово, а какие эмоции у игроков были - космос! Это был лучший тайм Реала, что я видел, какой напор, чистая мощь.
Против этой лавины у Барсы встали только тер Штеген и Пике, который кстати выдал очень сильный матч.
во втором Реал как с ума сошел, атаковал просто неистово, а какие эмоции у игроков были - космос! Это был лучший тайм Реала, что я видел, какой напор, чистая мощь.
Против этой лавины у Барсы встали только тер Штеген и Пике, который кстати выдал очень сильный матч.