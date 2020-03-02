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Зозуля: «Уже жду, что меня назовут мариконом. Это гей по-испански»

02 марта 2020, 12:27
АльбасетеЛоготип футбольный клуб Альбасете1 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля высказался о травле со стороны фанатов «Райо Вальекано»:

Когда все начиналось, я был фашистом. Потом они начали вскрывать мой фейсбук, и я стал нацистом, недавно я стал расистом, и сегодня я не слышал, но мне сказали, что кричали: «Коммунист». Они еще сами разобраться не могут. Скоро скажут, что я марикон. Марикон – это гей по-испански. Я уже жду этого.

В каждой игре так. Просто здесь, я так понял, их настроили фанаты и тренер. Что такая принципиальная игра, и надо Зозулю провоцировать, потому что с первых минут начали даже игроки обзывать. Я думал больше не поехать туда, но потом меня команда начала просить. И жена сказала: «Вперед, давай! Это твоя работа. Ты должен работать, ты должен ехать». Я поговорил со всеми, чье мнение мне очень важно. И мне все сказали: ехать. Так что я свое мнение оставил при себе и поехал.

Когда 30 тысяч поют песню про тебя, то в принципе… Ладно еще первый год: не понимал языка, не понимал ничего, но теперь я уже все понимаю. Если честно, то это дает силы. Особенно мне. Должны были доигрывать вот еще неделю назад, но что-то перенесли. Не знаю, какие-то штрафы и все остальное: «Райо» не согласны, они судятся.

Просто я не пойму. Это они еще легко отскочили. Потому что две игры без зрителей и 18 тысяч штрафа. И то мне смешно. 18 тысяч, они меня упрекают, что 18 – это фашистская, нацистская или коммунистская цифра. И их штрафуют на 18 тысяч – это очень смешно. Это для них больше отскок. Они заходили в раздевалку: президент, игроки. Извинялись, чуть ли не плакали: «Ромочка, извини. Это наши болелы, мы их не поддерживаем». А потом они протест подают, что их сильно оштрафовали.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
02 марта в 17:56
А по русски это просто 2....
League1
League1
02 марта в 17:38
Ну а что делать, если ты и есть настоящий гей.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 марта в 17:31
Ээээх , Ромка ....! Фашистом ты был , нацистом ты был ,коммунистом ты был ....Меняй скорее пол .С баб и взятки гладки ! )))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Трезвый повар
02 марта в 17:29
Сам виноват. Не надо было на фоне портрета Бандеры позировать
Он по незнанию думал ,что это Сент Экзюпери ,а не Бандера ! )))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 марта в 14:30
Так неприкрыто камин-аут совершил )) Теперь его фейсбук снова начнёт разрываться от предложений и номеров. Говорят, что пол состава Барсы заинтересовалось данной новостью.
VIPded
VIPded
02 марта в 14:25
И этаааа... Спасибо за пополнение словарного запаса! Теперь можно мариконами мариконов называть...)))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
02 марта в 14:08
Ну и че? У нас целая команда мариконов есть и форма у них похожего цвета аххах
itujan
itujan
02 марта в 13:59
Пора в карпаты к своим.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
02 марта в 13:30
Не мотался бы по европейским странам,сидел бы у себя в бункере.
sihafazatron
sihafazatron
02 марта в 13:30
Теперь всех мариконов будут обзывать зозулями)
Василий 50
Василий 50
02 марта в 13:22
Сам себе кличку придумал.
VIPded
VIPded
02 марта в 13:21
Лучше бы ты был геем, чем нациком-фашистом, Рома...(((
Faustello
Faustello
02 марта в 13:20
Сказочный марикон ))
nik52
nik52
02 марта в 13:08
рома просто нацык
Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 12:57
в СССР его называли бы "изделие №2" )))
gentlewolf
gentlewolf
02 марта в 12:54
Тебя уже назвали Зозулей.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
02 марта в 12:48
А у этого изделия ещё и жена есть?
cska vperiod
cska vperiod
02 марта в 12:40
Вот так бывает когда предают родину.
Трезвый повар
Трезвый повар
02 марта в 12:36
Сам виноват. Не надо было на фоне портрета Бандеры позировать
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