Гасперини: «Для чемпионства в Серии А нужно набрать около 90 очков»

Главный тренер «Аталанты» поделился мнением о матче 26-го тура Серии А с «Лечче»:

Горжусь, что смогли выйти вперед после того, как «Лечче» отыгрался с 0:2. Мы потеряли контроль, но продолжили играть в свой футбол. Создали много моментов и забили прекрасные мячи.

Нам будет тяжело побороться за Скудетто. Слишком часто проигрываем. Для чемпионства нужно набрать около 90 очков, а наша цель — 70 баллов.

С каждым сезоном стараемся подымать планку все выше и выше. Но команды, выигрывающие Скудетто, стабильнее нас.