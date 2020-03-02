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Гасперини: «Для чемпионства в Серии А нужно набрать около 90 очков»

02 марта 2020, 10:53
ЛеччеЛоготип футбольный клуб Лечче2 : 7Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о матче 26-го тура Серии А с «Лечче»:

Горжусь, что смогли выйти вперед после того, как «Лечче» отыгрался с 0:2. Мы потеряли контроль, но продолжили играть в свой футбол. Создали много моментов и забили прекрасные мячи.

Нам будет тяжело побороться за Скудетто. Слишком часто проигрываем. Для чемпионства нужно набрать около 90 очков, а наша цель — 70 баллов.

С каждым сезоном стараемся подымать планку все выше и выше. Но команды, выигрывающие Скудетто, стабильнее нас.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в таблице, набрав 48 очков.

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h8you
h8you
02 марта в 12:58, ред.
    773sergeytank
    773sergeytank
    02 марта в 12:16
    Какие очки.. когда можно просто занять третье место и автоматом стать чемпионом.
    ДАША Д
    ДАША Д
    02 марта в 11:49
    Вот Ювентус столько и наберет.
    dzvinka
    dzvinka
    02 марта в 11:32
    ну если ты сам начнеш давать исполнять пенальти и штрафные Гомесу/Иличичу либо Малиновскому, а не донышку Муриэлю - тогда +10 очков уж точно гарантировано.
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