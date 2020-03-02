Артета: «Играя в Лиге чемпионов, проще подписывать новых игроков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможном непопадании в Лигу чемпионов на будущий сезон:
Очевидно, что выступая в ней, проще подписывать новых футболистов. Каждый игрок в мире хочет играть в Лиге чемпионов. Они более открыты к переходу или продлению контракта тогда. Мы очень хотим играть в этом турнире. Однако будет трудно туда пробиться. Мы оказались в такой ситуации, потому что играли хуже других клубов. Необходимо принять эту реальность и попытаться принять лучшие решения.
«Арсеналу» нанесен большой экономический ущерб из-за отсутствия в ЛЧ. Финансовая структура в этом клубе сформирована с учетом участия в этом турнире. Можно не выступать в Лиге чемпионов год-два, но потом необходимо принимать какие-то решения.
Нам придется что-то придумывать в зависимости от того, где будем выступать в следующем сезоне. У нас есть четкий план. Необходимо придерживаться его.
«Канониры» могут попасть в ЛЧ на следующий год только через АПЛ, потому что уступили в 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакосу».
https://www.youtube.com/watch?v=aHLfyWfeATk