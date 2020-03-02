Артета: «Играя в Лиге чемпионов, проще подписывать новых игроков»

Главный тренер «Арсенала» поделился мнением о возможном непопадании в Лигу чемпионов на будущий сезон:

Очевидно, что выступая в ней, проще подписывать новых футболистов. Каждый игрок в мире хочет играть в Лиге чемпионов. Они более открыты к переходу или продлению контракта тогда. Мы очень хотим играть в этом турнире. Однако будет трудно туда пробиться. Мы оказались в такой ситуации, потому что играли хуже других клубов. Необходимо принять эту реальность и попытаться принять лучшие решения.

«Арсеналу» нанесен большой экономический ущерб из-за отсутствия в ЛЧ . Финансовая структура в этом клубе сформирована с учетом участия в этом турнире. Можно не выступать в Лиге чемпионов год-два, но потом необходимо принимать какие-то решения.

Нам придется что-то придумывать в зависимости от того, где будем выступать в следующем сезоне. У нас есть четкий план. Необходимо придерживаться его.