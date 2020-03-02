Куртуа: «„Реал“ должен был побеждать „Леванте“, „Сельту“ и „Ман Сити“»

Голкипер «Реала» поделился мнением о победе в Эль Класико, а также прокомментировал последние неудовлетворительные результаты перед этим матчем:

Нам важно было не пропустить после двух поражений. Мы прекрасно защищались. Я делал хорошие сэйвы, когда это было необходимо. Мы продолжили работать. Думаю, что мы не заслуживали поражений от «Леванте» и «Манчестер Сити», а также ничьи с «Сельтой». Мы играли лучше их.

Болельщики были невероятны в матче с «Барселоной». С поддержкой на «Бернабеу» мы способны на многое. Можно окопаться в обороне, а можно рисковать и давить. Все наши игроки выложились на 100%. Вы же видели, как Марсело догнал Месси. Хочу отметить вдохновление всей команды.

Приятно, что победили в Эль Класико. Мы стали лидерами, однако впереди еще 12 игр. В следующем туре нас ожидает тяжелый выезд к «Бетису». Но для чемпионства нужно выигрывать такие встречи.