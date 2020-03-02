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Куртуа: «„Реал“ должен был побеждать „Леванте“, „Сельту“ и „Ман Сити“»

02 марта 2020, 11:52
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о победе в Эль Класико, а также прокомментировал последние неудовлетворительные результаты перед этим матчем:

Нам важно было не пропустить после двух поражений. Мы прекрасно защищались. Я делал хорошие сэйвы, когда это было необходимо. Мы продолжили работать. Думаю, что мы не заслуживали поражений от «Леванте» и «Манчестер Сити», а также ничьи с «Сельтой». Мы играли лучше их.

Болельщики были невероятны в матче с «Барселоной». С поддержкой на «Бернабеу» мы способны на многое. Можно окопаться в обороне, а можно рисковать и давить. Все наши игроки выложились на 100%. Вы же видели, как Марсело догнал Месси. Хочу отметить вдохновление всей команды. 

Приятно, что победили в Эль Класико. Мы стали лидерами, однако впереди еще 12 игр. В следующем туре нас ожидает тяжелый выезд к «Бетису». Но для чемпионства нужно выигрывать такие встречи.

Отметим, что Куртуа отбил 31 последний удар из 37. 

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Шишанутый
Шишанутый
02 марта в 14:43
Ну с Леванте заслуженое пораженее, с Сельтой скорее недооценка когда вели в счете раслабились а в конце уже время не хватило чтобы забить. А с Сити конечно судьи засудили в честной борьбе Реал бы победил! Но не чего все еще можно исправить в ответном матче. Удачи Реалу!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 марта в 13:17
Ну всё, опять понесло...
Ruslan3132
Ruslan3132
02 марта в 12:52
да, если бы забрали свое, были бы на 6 очков впереди уже
NOVA
NOVA
02 марта в 12:29
надо было побеждать конечно, по крайней мере не проигрывать ни леве ни сити!! да и до этого уйму упущенных очков было!! надеюсь выигранный матч с барсой будет толчком к новым победом, ну и исправление ситуации с мс, удачи!!!
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