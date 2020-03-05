Мбаппе недоволен своим положением в ПСЖ и может покинуть клуб летом

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05 марта 2020, 08:46

«Реал» может попытаться приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» в следующее трансферное окно. Нападающий недоволен своим положением в ПСЖ из-за ухудшения отношений с болельщиками команды и главным тренером парижан Томасом Тухелем. В связи с этим он может покинуть «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на Marca.