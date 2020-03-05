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Мбаппе недоволен своим положением в ПСЖ и может покинуть клуб летом

05 марта 2020, 08:46

«Реал» может попытаться приобрести форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в следующее трансферное окно. Нападающий недоволен своим положением в ПСЖ из-за ухудшения отношений с болельщиками команды и главным тренером парижан Томасом Тухелем. В связи с этим он может покинуть «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом, сообщает источник со ссылкой на Marca.

Ранее стало известно, что «Барселона» намерена приобрести форварда ПСЖ Неймара в следующее трансферное окно и готова включить двух игроков в сделку по переходу бразильца.

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Все комментарии
калач
калач
05 марта в 11:44
21 год а права качает как Месси в 32
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
05 марта в 11:26
Перес не тупи!!!
NOVA
NOVA
05 марта в 10:44, ред.
быстрей бы уже в Реал перешел!! хотя я думаю, если Перец и купит его то тока в 2021, чтобы стоимость снизить или вообще в 2022 бесплатно!!
Ми Ша
Ми Ша
05 марта в 10:22
Неймара в Барсу, Мбаппе в Реал - усиление для обоих клубов, пора снова начать всех выносить в Европе...)). И Эль-Класико веселее будет проходить).
No problem
No problem
05 марта в 10:01
Давай черепашка,Мадрид ждет.
Нито в атаке у наших полный пздц.
milanetto10
milanetto10
05 марта в 09:42
и Неймар и Мбаппе как это не прискорбно останутся в ПСЖ ещё на пару сезонов
cevin cigan
cevin cigan
05 марта в 09:07
Мбапе похоже уже давно определился со своим выбором(и правильно сделает!)
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