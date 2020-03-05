«Барселона» готова включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару

Руководство «Барселоны» намерено вернуть в команду форварда ПСЖ Неймара следующим летом. «Сине-гранатовые» готовы включить в сделку по переходу бразильца нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, сообщили испанские СМИ.
Напомним, ранее пресса опубликовала данные о том, что «Барса» намерена приобрести не менее четырех игроков летом.
Не говоря уже про Дембеля ;)
Не говоря уже про Дембеля ;)
Или ты кинул бы тех,кто тебе спасли и сделали мировой звездой?
Или ты кинул бы тех,кто тебе спасли и сделали мировой звездой?
Пол команды пустое место.
Пол команды пустое место.
Нельзя делать вид, что этой проблемы нет.
Нельзя делать вид, что этой проблемы нет.
Усилить защиту, убрать тренера и презика, они явно лишние уже.
Усилить защиту, убрать тренера и презика, они явно лишние уже.