«Барселона» готова включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару

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05 марта 2020, 08:36

Руководство «Барселоны» намерено вернуть в команду форварда ПСЖ Неймара следующим летом. «Сине-гранатовые» готовы включить в сделку по переходу бразильца нападающих и , сообщили испанские СМИ .

Напомним, ранее пресса опубликовала данные о том, что «Барса» намерена приобрести не менее четырех игроков летом.