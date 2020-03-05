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«Барселона» готова включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару

05 марта 2020, 08:36

Руководство «Барселоны» намерено вернуть в команду форварда ПСЖ Неймара следующим летом. «Сине-гранатовые» готовы включить в сделку по переходу бразильца нападающих Антуана Гризманна и Усмана Дембеле, сообщили испанские СМИ.

Напомним, ранее пресса опубликовала данные о том, что «Барса» намерена приобрести не менее четырех игроков летом.

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рус фан
рус фан
вчера в 23:09
каталонские пускай ПСЖ предложат за Нея, Коута, Дембеля и Гризмана, и это го как его Бретуэйта и еще кого.
mortid
mortid ответил ALBA BARCELONA 21
05 марта в 23:05, ред.
Барселона вылечила,вырастила Месси и дает самую высокую зарплату,тогда почему он должен предательски поступать с теми,без которых он остался бы лилипудом и безвестным? Или ты кинул бы тех,кто тебе спасли и сделали мировой звездой?
Так если он такой крутой футболист, коим его считают некоторые, он бы не остался безызвестным. Я о том, что он не такой крутой, каким является в Барсе. И что он это прекрасно понимает, что в той же Англии его затопчут и будет он там совсем не звездой, а обычным "Гризманом в Барселоне". Месси в Барселоне, это звезда, Месси в сборной Аргентине обычный рак.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
05 марта в 20:11
Неймар нужен.Гризманн нужен.Дембеле нет
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответил ALBA BARCELONA 21
05 марта в 17:16
Ему нет интереса в Париже,в Барсе он другой.
Ага, другой, сбросит годика 3 и полностью избавится от шлейфа прошлых травм.
Alex12357
Alex12357 ответил kella
05 марта в 17:12
ПСЖ на натуроплату не согласится.
Окружение НЕЙМАРА умные люди ,у них имеется возможность увести НЕЙМАРА за две годовые зарплаты ,а это в районе 60-70 лямов ,так что подумайте кто выйграет?
kella
kella
05 марта в 16:23
ПСЖ на натуроплату не согласится.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Том Хеннинг Эвребе
05 марта в 16:22
Стоил он тогда, когда был года на 3 моложе и без череды травм.Сейчас он ближе к званию баста, нежели претендента на зм.
Ему нет интереса в Париже,в Барсе он другой.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Брулин
05 марта в 16:08
И что ? Вместе не могут играть что ли ?
Шатаут
Шатаут ответил Остапчук 67
05 марта в 15:59
Для начала нужно решить проблему Месси. Нельзя делать вид, что этой проблемы нет.
Ее придумали такие, как ты... Чтобы было о чем поговорить... Стоит Сарри еще разок заменить Роналду, как тут же он станет опять сукиным сыном... Говорить об этой проблеме будут еще больше...
eleven LC
eleven LC
05 марта в 14:45
Началась очередная эпопея под названием Неймар
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответил ALBA BARCELONA 21
05 марта в 14:45
Этот клоун стоит всю команду,кроме Месси и Штегене.
Стоил он тогда, когда был года на 3 моложе и без череды травм.Сейчас он ближе к званию баста, нежели претендента на зм.
Master ШиФу
Master ШиФу
05 марта в 14:41
такой обмен уж чересчур, можно было бы обменять на Дембеле с доплатой
Leha-ha50
Leha-ha50
05 марта в 14:32
Барселона может и намерена, а у ПСЖ спросили про их намерения???
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Ангел неБесГрешен
05 марта в 14:30
Этот клоун даже одного Гризманна не стОит Не говоря уже про Дембеля ;)
Этот клоун стоит всю команду,кроме Месси и Штегене.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 14:26
Этот клоун даже одного Гризманна не стОит
Не говоря уже про Дембеля ;)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил mortid
05 марта в 14:15
Не получается у Гризмана играть в Барсе. Вот так и Месси не сможет играть в другом клубе. Но он хитрый гном, дабы не открылась его рукожопость провёл всю карьеру в одном клубе, где получается.
Барселона вылечила,вырастила Месси и дает самую высокую зарплату,тогда почему он должен предательски поступать с теми,без которых он остался бы лилипудом и безвестным?
Или ты кинул бы тех,кто тебе спасли и сделали мировой звездой?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
05 марта в 13:52
Бармалей решил МСН возродить, посмотрим как у него получится =)
mortid
mortid
05 марта в 13:49
Не получается у Гризмана играть в Барсе. Вот так и Месси не сможет играть в другом клубе. Но он хитрый гном, дабы не открылась его рукожопость провёл всю карьеру в одном клубе, где получается.
Брулин
Брулин
05 марта в 13:42
Достала уже эта неймарофобия. При цене 170-180 млн. за Нея, уже ПСЖ должен будет доплачивать за Антуана и Усмана то. И тем более, зачем Усман нужен ПСЖ, у них Мбаппе вроде есть. Желтая пресса... Тьфу
barcamilan
barcamilan
05 марта в 13:32
в руководстве барсы одни 56ы сидят
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
05 марта в 13:02, ред.
За Неймара можно половину команду отдать,не только этих двоих,правильно делают.
Пол команды пустое место.
ARMENIAN
ARMENIAN
05 марта в 12:06
Господи, какие же они идиоты...
Caniggia
Caniggia
05 марта в 11:20
И чего они вцепились за этого неадеквата Неймара? Неужели всё по прихоти Меськи?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил cska minus
05 марта в 11:15
Всем бьют по ноге. Думаешь Роналду не били?
ты видел тот удар Менье? В кость, в момент когда Азар наступил на нее всем весом. И причем тут Реал )) такой удар нельзя получить в АПЛ? Просто звезды так сошлись в тот вечер. Это не травма мышечная, чтобы винить врачей Реала в этом.
Остапчук 67
Остапчук 67
05 марта в 11:12
Для начала нужно решить проблему Месси.
Нельзя делать вид, что этой проблемы нет.
cska minus
cska minus ответил Ruslan3132
05 марта в 11:12
Всем бьют по ноге. Думаешь Роналду не били?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил cska minus
05 марта в 11:06
Повторюсь. Кто виноват? В Челси он стабильно играл.
Реал конечно виноват, он на тренировках Азару молотком по лодыжкам стучал, вот то и ломается постоянно. А то что Менье засадил по ноге в матче с ПСЖ - это так, мелочи.
Agamaga
Agamaga
05 марта в 11:06
Да их обоих стоит отдать с небольшой доплатой даже за Неймара. МСН ещё увидим со следующего сезона.
Усилить защиту, убрать тренера и презика, они явно лишние уже.
Grabovsky
Grabovsky ответил Юрий Сенатов 1
05 марта в 11:06
когда это о успел войти в топ5? его даже нету в топ 10 за 2019 год на золотой мячик. хотя у тебя наверное свой топчик на стене дома висит
Ruslan3132
Ruslan3132
05 марта в 11:04
Гризманн 120млн + Дембел 125млн за Неймара )) норм )) Мне нравится ведение дел презиком барсы
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