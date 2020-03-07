Моуриньо призвал «Тоттенхэм» поработать на трансферном рынке

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что его команда нуждается в усилении.
Мы знаем, что одни игроки устали, другие — травмированы. Мы знаем, что нам нужно создать более сбалансированный состав для следующего сезона, чтобы избежать подобных сложностей.
Ранее Моуриньо признался, что был ленивым футболистом.
PS неужели Леви послушает Моуриньо, раз не прислушивался к Почету который выдал более лучшие показатели
PS неужели Леви послушает Моуриньо, раз не прислушивался к Почету который выдал более лучшие показатели