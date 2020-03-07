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Моуриньо призвал «Тоттенхэм» поработать на трансферном рынке

вчера, 14:20

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заявил, что его команда нуждается в усилении. 

Мы знаем, что одни игроки устали, другие — травмированы. Мы знаем, что нам нужно создать более сбалансированный состав для следующего сезона, чтобы избежать подобных сложностей. 

Ранее Моуриньо признался, что был ленивым футболистом. 

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Все комментарии
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 21:25
Всё он правильно говорит,пока не сделает состав под себя хорошего не чего не будет, после почетино игроки психологически и морально убиты они ни чего не выиграли и не которые игроки очень здали, команду нужно сделать заново
DXTK
DXTK
вчера в 19:10
почет без трансферов провел сезон и дошел до финала лч, а моуриньо только умеет тратить плакать и гадить после себя накупая всякий хлам......

PS неужели Леви послушает Моуриньо, раз не прислушивался к Почету который выдал более лучшие показатели
Заратустра
Заратустра ответил мангo
вчера в 17:48
Это ты о своём еврее Гинере, манга?
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:47
Аферист Жозе))))
мангo
мангo ответил Заратустра
вчера в 17:45
Маур поставил ультиматум жадным еврейским хозяевам ТТХ: "Или вы поработаете на трансферном рынке или поработаете мне на неустойку. Выбор за вами. Удачи в бизнесе".
Ваши еврейские хозяев не жадные, и на трансферы потратились и на неуйстойку .. ахах
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 15:57
Какая же гда партугальский физрук
Заратустра
Заратустра
вчера в 15:21
Маур поставил ультиматум жадным еврейским хозяевам ТТХ: "Или вы поработаете на трансферном рынке или поработаете мне на неустойку. Выбор за вами. Удачи в бизнесе".
VIPded
VIPded
вчера в 15:05
Сценарий прежний, впереди неустойка с клуба...)))
marvel777
marvel777
вчера в 14:57
все по сценарию,начали проигрывать требует усиления - не получает,ссорится с Леви,ссорится с игроками - отставка и кэш.Занавес ! можно снова отдыхать
inter 03
inter 03
вчера в 14:28
уход эриксана этому подтверждение
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