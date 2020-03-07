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Симеоне: «Мы не чувствуем давления»

вчера, 09:35

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий календарь для мадридской команды. 

Мы не чувствуем давления. Мы взволнованы, да, но это другое. Нас ждет важная футбольная неделя с точки зрения достижения поставленных перед нами целей на сезон. Игры с «Ливерпулем» и «Севильей» должны стать интересными битвами.

Сейчас сосредоточены на игре с «Севильей». Это очень важная встреча. «Севилья» очень сильна, обладает твердым характером. А появление в команде Сусо повысило качество атаки.

Напомним, что «Атлетико» сыграл вничью в гостевом матче 26-го тура Примеры против «Эспаньола».

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