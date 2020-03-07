Виллаш-Боаш: «Вина в упущенной победе над „Амьеном“ целиком лежит на мне»

Главный тренер «Марселя» прокомментировал ничью с «Амьеном» (2:2) в матче Лиги 1. Во время игры португальский специалист был удален за споры с судьей, после чего его команда упустила преимущество в два мяча.

Я уже принес извинения арбитру за сказанные мной слова. Но пенальти в наши ворота был назначен из-за плохой работы VAR . В остальном вина лежит на мне.

Мы вели матч со счетом 2:0. Отсутствие победы — моя вина. Я лидер этой команды и должен давать спокойствие за результат. Но мы потеряли два очка дома. Но хорошей новостью стало то, что Товен вернулся и сыграл, у него было два голевых момента. Постепенно он будет играть больше.