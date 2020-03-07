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Виллаш-Боаш: «Вина в упущенной победе над „Амьеном“ целиком лежит на мне»

вчера, 11:51
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 2Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ничью с «Амьеном» (2:2) в матче Лиги 1. Во время игры португальский специалист был удален за споры с судьей, после чего его команда упустила преимущество в два мяча.

Я уже принес извинения арбитру за сказанные мной слова. Но пенальти в наши ворота был назначен из-за плохой работы VAR. В остальном вина лежит на мне.

Мы вели матч со счетом 2:0. Отсутствие победы — моя вина. Я лидер этой команды и должен давать спокойствие за результат. Но мы потеряли два очка дома. Но хорошей новостью стало то, что Товен вернулся и сыграл, у него было два голевых момента. Постепенно он будет играть больше.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 12:31
Как бы то ни было, но все пошло под откос как раз после замен.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:00
А наш белорусский гений ни разу вины своей не признал в поражениях.
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