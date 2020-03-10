«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Грилиша 70 млн фунтов

Источник со ссылкой на The Daily Mirror сообщает, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.
Манкунианский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 70 млн фунтов.
МЮ уже долгое время следит за хавбеком, действующий контракт которого с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года.
Это типаж старого Юнайтед.
Таков же Мак- Томиней.
Они годятся.
Это типаж старого Юнайтед.
Таков же Мак- Томиней.
Они годятся.
Грилиш и Мак- Томиней будут , как Гиггз и Скоулз.
Это дорога к возрождению.
Грилиш и Мак- Томиней будут , как Гиггз и Скоулз.
Это дорога к возрождению.