«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Грилиша 70 млн фунтов

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вчера, 15:39

Источник со ссылкой на The Daily Mirror сообщает, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы» .

Манкунианский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 70 млн фунтов.