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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Грилиша 70 млн фунтов

вчера, 15:39

Источник со ссылкой на The Daily Mirror сообщает, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша

Манкунианский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 70 млн фунтов. 

МЮ уже долгое время следит за хавбеком, действующий контракт которого с «Астон Виллой» рассчитан до 2023 года

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 20:18
Грилиш --уверенный в себе игрок, с характером лидера, бойца.
Это типаж старого Юнайтед.
Таков же Мак- Томиней.
Они годятся.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 18:24
Зачем он? На его позиции Бруно есть, вряд ли Грилиш хочет сидеть на лавке и зачем брать игрока за 70 миллионов на лавку. Надо Санчо или Кейна брать.
Roman73
Roman73
вчера в 18:18
За Грилиша согласен !
Грилиш и Мак- Томиней будут , как Гиггз и Скоулз.
Это дорога к возрождению.
Foxes
Foxes
вчера в 16:18
Грилиш топчик!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:13
В следующем году будет дешевле.
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