Агент Буффона интересовался Алексеем Миранчуком

Футбольный агент Горан Велькович поделился информацией, что представитель голкипера «Ювентуса» проявлял интерес к полузащитнику «Локомотива» .

Жду в Серии А нескольких футболистов из России в ближайшие годы. Например, там может играть Алексей Миранчук. Силвано Мартино (агент Буффона. — прим.) спрашивал про него ещё год-два назад. Я тогда сказал, что это очень хороший футболист и придёт момент, когда ему нужно будет уехать из России.

Считаю, что ему не нужно играть в Англии — лучше выступать в Италии и Испании. Но если бы он ушёл в «Ювентус», это было бы ошибкой. «Милан»? Нет, он сейчас нестабилен, Алексею нужен клуб скромнее. «Удинезе», «Сассуоло», «Лацио» бы подошёл. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А.

€ 40 млн? Нет-нет, его объективная стоимость — € 20 млн. Если «Локомотив» получит ещё и бонусы, то это будут очень хорошие деньги.