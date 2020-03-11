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Агент Буффона интересовался Алексеем Миранчуком

11 марта 2020, 19:58

Футбольный агент Горан Велькович поделился информацией, что представитель голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона проявлял интерес к полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку.

Жду в Серии А нескольких футболистов из России в ближайшие годы. Например, там может играть Алексей Миранчук. Силвано Мартино (агент Буффона. — прим.) спрашивал про него ещё год-два назад. Я тогда сказал, что это очень хороший футболист и придёт момент, когда ему нужно будет уехать из России.

Считаю, что ему не нужно играть в Англии — лучше выступать в Италии и Испании. Но если бы он ушёл в «Ювентус», это было бы ошибкой. «Милан»? Нет, он сейчас нестабилен, Алексею нужен клуб скромнее. «Удинезе», «Сассуоло», «Лацио» бы подошёл. За год подтянул бы язык и набрался опыта в Серии А.

€ 40 млн? Нет-нет, его объективная стоимость — € 20 млн. Если «Локомотив» получит ещё и бонусы, то это будут очень хорошие деньги.

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Grabovsky
Grabovsky
12 марта в 09:30
вирус там победите сначала потом уже говорите
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
11 марта в 22:57
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    11 марта в 21:13
    Комментарий к этой новости один: бы да кабы, да во рту росли грибы, либо из пустого в порожнее. Выбирайте, что вам больше по душе.
    beefs
    beefs
    11 марта в 20:45
    ждем развязку...
    КЭТиК
    КЭТиК
    11 марта в 20:45
    Очередные сказки.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    11 марта в 20:27
    Не зря...
    Лёха знатный вратарь...
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