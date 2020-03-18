Сёмин: «Будем тренироваться в нормальном режиме на базе»

Главный тренер «Локомотива» сообщил, что во время паузы в российской Премьер-Лиге команда будет тренироваться на базе в обычном режиме.

Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все. Все, что разрешено, будем делать — тренироваться надо, мы и будем.

Выходные будут обязательно. В это время они (игроки – ред.) должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать.