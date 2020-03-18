ГлавнаяНовости

Сёмин: «Будем тренироваться в нормальном режиме на базе»

сегодня, 16:50

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что во время паузы в российской Премьер-Лиге команда будет тренироваться на базе в обычном режиме.

Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все. Все, что разрешено, будем делать — тренироваться надо, мы и будем.

Выходные будут обязательно. В это время они (игроки – ред.) должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать.

Напомним, что ранее чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» приостановил тренировки первой команды
Сегодня, 15:16 Комментарии18
Шалимов: «„Ахмат“ останется в Грозном. Футболисты получат два дня выходных»
Сегодня, 14:55 Комментарии1
Тульский Арсенал отправил игроков в отпуск до 1 апреля
Сегодня, 14:17 Комментарии3
«Крылья Советов» 21 марта вернутся к тренировкам
Сегодня, 14:12 Комментарии2
«Оренбург» возобновит тренировки 23 марта
Сегодня, 11:25 Комментарии2
«Барселона» показала домашние тренировки игроков первой команды
15 марта ВидеоКомментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100